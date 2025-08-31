پایان طرح فیبر نوری کسب و کارها در شهرهای دوگنبدان و دهدشت
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد از پایان طرح فیبر نوری کسب و کارها در شهرهای دوگنبدان، دهدشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، سیده راضیه ملکحسینی با اشاره به سفر سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان گفت: سفر سه روزه وزیر به استان ۴۴ مصوبه داشت که جلسات بررسی مصوبات به صورت منظم برگزار و مصوبات پیگیری میشوند. وی افزود: برخی از این مصوبات با پیشرفت قابلتوجهی همراه بودند و برخی دیگر در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: برخی از مانند فیبر نوری گلزار شهدای یاسوج بهصورت کامل محقق شده است و برخی طرح ها مانند مجتمع ICT و پروژه حفاظت شبکهها نیاز به پیگیریهای بیشتر دارند. وی با اشاره به اینکه طرح فیبر نوری گلزار شهدا به صورت ۱۰۰ درصدی انجام گرفته است، گفت: این طرح نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای ارتباطی استان داشته و بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی، با موفقیت به پایان رسید و در روز ملی ارتباطات با حضور استاندار افتتاح شد. ملک حسینی رفع موانع مدارس دخترانه عشایری با استفاده از فناوریهای نوین را از دیگر مصوبات سفر وزیر دانست و گفت: این طرح ۶۵ درصد پیشرفت دارد، بستر ارتباطی این طرح بهصورت کامل فراهم شده و در حال پایدارسازی است که نیاز به هماهنگی بیشتر با مدیران مدارس برای تعیین دقیق نیازها وجود دارد. وی در خصوص ارتقای پوشش ارتباطی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از پیشرفت قابلتوجه در ایجاد و ارتقای ایستگاهها خبر داد و گفت: این طرح تأثیر مستقیم در بهبود و کیفیت زندگی روستاییان دارد و مورد تأکید ویژه وزارت ارتباطات است که هماکنون ۱۹ سایت جدید راهاندازی شده و ۱۳ سایت ارتقا یافته است. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به طرح فیبر نوری منازل و کسبوکارها و اجرای این طرح در سه شهر یاسوج، دوگنبدان و دهدشت افزود: طرح تا پایان شهریور اجرا میشود و سرویس پرسرعت در اختیار مردم قرار میگیرد. وی با بیان اینکه طرح حفاظت شبکههای ارتباطی ۱۶ شهر در مرحله مطالعات اولیه است، یادآور شد: توسعه زیرساختهای ارتباطی در شهرکهای صنعتی در اولویت مخابرات منطقه قرار دارد و توافقات اولیه انجام شده است.