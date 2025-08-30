

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله سوم و پایانی این رقابت‌ها، ۱۵ تیم در استخر محموعه ورزشی آزادی تهران به میدان رفتند که تیم‌های شهید نوفلاح و ۹ دی دوم و سوم شدند.

این رقابت‌ها با هدف استعدادیابی، ارتقای سطح فنی و توسعه ورزش پایه شنا برگزار شد.

شناگران حاضر در مجموع ۳۴ ماده انفرادی و ۶ ماده تیمی در رشته‌های مختلف شامل آزاد، قورباغه، کرال پشت، پروانه و مختلط به رقابت پرداختند.

در پایان، تیم نور تهران با کسب ۴۳۵۶ امتیاز عنوان قهرمانی این دوره را به خود اختصاص داد. تیم شهید نوفلاح با ۳۴۷۵ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیم ۹ دی با ۲۶۴۷ امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد.