فرمانده حوزه بسیج دانشآموزی شهید هاشمی سپاه ناحیه همدان از مرمت و زیباسازی پنج مدرسه در مناطق محروم شهر همدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی زارعی گفت: این اقدام در سال جاری با تلاش گروههای جهادی انجام گرفته و هدف اصلی آن بهبود فضای آموزشی برای دانشآموزان محروم بوده است.
وی تأکید کرد: ایجاد محیطی شاداب و استاندارد برای تحصیل، نه تنها انگیزه یادگیری دانشآموزان را افزایش میدهد، بلکه موجب ارتقای کیفیت آموزش و نشاط اجتماعی نیز میشود.
به گفته او، گروه جهادی شهید هاشمی در سالهای گذشته نیز اقدامات مشابهی را در حوزه بازسازی مدارس، زیباسازی کلاسها، نقاشی دیوارها و حتی تجهیز برخی از فضاهای آموزشی انجام داده است.
زارعی همچنین گفت: حضور خود دانشآموزان در این طرحها، علاوه بر تجربه ارزشمند کار گروهی، موجب تقویت روحیه مسئولیتپذیری و نوعدوستی در نسل جوان خواهد شد.
وی بیان کرد: در شرایطی که برخی مدارس مناطق محروم با کمبود امکانات و فرسودگی فضا روبهرو هستند، اقدامات جهادی میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد.