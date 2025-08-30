مجموعه مستند «سفرقند»، سفری در جست‌وجوی نور در دل پرسش‌های نوجوانی و تلاوت آیات و ادعیه‌های نورانی، از شبکه قرآن و معارف، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ایام ماه ربیع الاول، شبکه قرآن و معارف میزبان پخش مجموعه مستند دلنشین «سفرقند» خواهد بود.

«سفرقند»، روایت سفر پر رمز و راز نوجوانانی است که در پی گشودن گره‌های ذهنی خویش، با همراهی مربی روحانی، دل به راه زده‌اند.

این مستند که قصه جست‌وجوی معنایی جوانان مستندساز است، از امروز هر روز ساعت ۱۷، پخش می شود.

همچنین ر روز‌های ماه ربیع الاول، شبکه قرآن و معارف با پخش تلاوت آیات آسمانی کلام الله مجید و قرائت ادعیه‌های نورانی همراه مخاطبان این شبکه است.

ترتیل جزخوانی با نوای «محمود علی البناء» هر بامداد ساعت یک و ترتیل جزخوانی ساعت ۴:۲۰ صبح، تلاوت کوتاه ساعت ۶:۳۰ صبح و ۱۵:۲۰ عصر، ترتیل جزخوانی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) ساعت ۱۲:۳۰ ظهر و ترتیل سوره مبارکه «فتح» ساعت ۲۰:۳۰ شب، پخش می‌شود.

هر روز قرائت دعای عهد ساعت ۵:۲۰ صبح، دعای جوشن صغیر ساعت ۶:۰۵ صبح، دعای ۲۷ صحیفه سجادیه ساعت ۷ صبح، دعای ۱۴ صحیفه سجادیه ساعت عصر ۱۹:۰۵، پخش زنده دعای توسل از حرم مطهر رضوی ساعت ۲۰:۰۵ عصر، روز جمعه (۱۴ شهریور) پخش زنده قرائت دعای نورانی کمیل ۱۲:۳۰ نیمه شب، دعای ندبه ساعت ۷ صبح، دعای سمات ۱۷:۴۰ و زیارت جامعه کبیره ساعت ۲۱:۳۰ شب، از این شبکه پخش می شود.

هر روز شرح دعای مکارم الاخلاق توسط آیت الله مصباح یزدی ساعت ۵:۳۰ صبح و ۱۳:۳۰ ظهر، تفسیر سوره مبارکه «فتح» توسط حجت الاسلام عابدینی ساعت ۶:۴۵ صبح و سخنرانی آیت الله جوادی آملی در خصوص تفسیر سوره مبارکه «حجرات» ساعت ۷:۱۵ صبح، پخش می شود.