

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد خدابنده‌لو که روز گذشته اولین بازی ملی خود را در تورنمنت کافا مقابل افغانستان انجام داد به دلیل آسیب دیدگی در این مسابقه با نظر کادر پزشکی تیم ملی دیگر توانایی حضور در ادامه مسابقات را ندارد.

برهمین اساس با نظر کادرفنی تیم ملی، ابوالفضل جلالی جایگزین خدابنده‌لو شد. این بازیکن قرار است فردا با پرواز مستقیم از تهران خود را به تاجیکستان برساند تا در ادامه مسابقات کافا تیم ملی را همراهی کند.