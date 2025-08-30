مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: از سال گذشته تا به امروز بیش از ۷ بار رکورد تولید گاز توسط شرکت ملی نفت ایران زده شده، اما کماکان کشور با مشکل ناترازی گاز مواجه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین امضای تفاهم نامه مطالعه طرح توسعه میادین گازی هالگان و شاهینی بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت ایمیدرو، شرکت‌های فولادی و گروه مپنا با حضور حمید بورد؛ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و محمد آقاجانلو؛ معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو امروز (شنبه ۸ شهریور ماه) به میزبانی شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اهمیت این تفاهم نامه، مصوباتی که دولت داشته و پیگیری‌هایی که در شرکت ملی نفت انجام شده، امضای این تفاهم نامه را با وزارت صمت کم نظیر عنوان کرد و افزود: از سال گذشته تا به امروز بیش از ۷ بار رکورد تولید گاز توسط شرکت ملی نفت ایران زده شده، اما کماکان کشور با مشکل ناترازی گاز مواجه است.

وی افزود: شرکت‌های فولادی نقش بسیاری زیادی در اقتصاد کشور دارند و همزمان یکی از مصرف کننده‌های فراوان انرژی هستند؛ با کمبود گاز مشکلات زیادی برای این شرکت‌ها بوجود می‌آید و قطعا امضای این تفاهم نامه و مشارکت این شرکت‌های فولادی در طرح توسعه این میادین، کمک شایانی به اقتصاد کشور خواهد کرد.

در ادامه حمید بورد با اشاره به عمر پایین اکتشاف این دو میدان گازی افزود: عملیات اکتشاف در میدان گازی هالگان در سال ۸۶ و شاهینی در سال گذشته به اتمام رسیده و آخرین اطلاعات اکتشاف این میادین، خبر از افزایش حجم گاز آنها در مقایسه با پیش بینی‌های گذشته دارد و امیدواریم با امضای این تفاهم نامه، شرکت‌های فولادی در آینده مشکل کمبود گاز نداشته باشند.

حمید بورد با توضیح اینکه تولید در این میادین به صورت پلکانی است، افزود: احتمالا تا به زودی شرکت‌های فولادی بتوانند از تولید این گاز‌ها استفاده کنند وازآنجایی که متولی این کار به نوعی وزارت صمت است، این امید وجود دارد که تمام هماهنگی‌های لازم را بین شرکت‌های فولادی به خوبی انجام دهد.

معاون وزیر نفت با اشاره به اهمیت این تفاهم نامه و یک میلیارد دلار سرمایه گذاری با مشارکت وزارت صمت و شرکت‌های فولادی، گفت: این مدل تفاهم نامه‌ها با شرکت‌های پتروشیمی نیز برای تهیه خوراک آنها باید به امضا برسد تا در نهایت در انتهای برنامه هفتم بتوانیم توسعه را در حوزه گاز به یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون متر مکعب در روز برسانیم.

در ادامه محمد آقاجانلو؛ معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه امروز تولید فولاد کشور به حدود ۳۰ میلیون تن رسیده است، افزود: ظرفیت احداث شده فولاد کشور ۵۲ میلیون تن و بر اساس چشم انداز ۱۴۰۴ باید به ۵۵ میلیون تن برسد، اما با کمبود گاز و کاهش تولید عملا خسارت بزرگی به کل کشور می‌رسد.

وی افزود: ۷۰ درصد مصرف گاز در صنعت فولاد کشور به عنوان مواد اولیه مصرف می‌شود و وقتی صنایع با کمبود گاز مواجه می‌شوند، بخش عمده‌ای از مشکلات آنها شروع می‌شود. در تابستان نیز که با کمبود برق مواجه‌ایم، باز عمده ماجرا به نیروگاه گازی ختم می‌شود.

وی تاکید کرد: به نوعی پاشنه آشیل شرکت‌های فولادی برق و گاز است و این کمبود‌ها باعث شده تا حاشیه سود شرکت‌ها کمتر شده، از طرفی میزان تولید و صادرات نیز کاهش یابد.

معاون وزیر صمت در ادامه با تشکر از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و عوامل موثر در انجام این تفاهم نامه، گفت: امیدواریم با ایجاد زیرساخت ها، ظرفیت باقی مانده از صنعت فولاد کشور مجددا احیا شود تا سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه به سود برسند و به نحوی به اقتصاد کشور کمک کنند.

وی تاکید کرد: امضای این تفاهم نامه؛ شروع فعالیت‌های بزرگی با شرکت ملی نفت خواهد بود و امیدواریم در نهایت با همکاری‌های صورت گرفته، بخشی از اقتصاد کشور احیا شود.

گفتنی است میدان‌های گازی هالگان و شاهینی با حجم گاز درجای درمجموع حدود ۱۸ تریلیون فوت‌مکعب در جنوب استان فارس قرار دارند. با امضای این تفاهم‌نامه و توسعه این ۲ میدان، پیش‌بینی می‌شود روزانه حدود ۳۵ میلیون مترمکعب گاز و ۲۵ هزار بشکه میعانات تولید شود.