به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، در پیست پیاده‌روی دریاچه شورابیل اردبیل با شعار «دولت کنار مردم» با هدف توسعه ورزش همگانی، افزایش شادابی جامعه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت برگزار شد.

در این همایش، اقشار مختلف مردم در کنار مسئولان استانی و ورزشی حضور داشتند. عزیز حبیبی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استانداری، غاربی، مدیرکل حوزه استانداری، نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، فکری، معاون فرهنگی و امور جوانان، ابراهیمی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل و تاجمهر، رئیس هیات ورزش‌های همگانی استان اردبیل، از جمله مسئولان حاضر در این رویداد ورزشی بودند که در کنار مردم به پیاده‌روی پرداختند.

در حاشیه این همایش، ایستگاه‌های سلامت و سنجش فشار خون به همت جمعیت هلال احمر برپا شد. همچنین، کمیته‌های هیات ورزش‌های همگانی با برپایی ایستگاه‌های لیوان‌چینی، فریزبی، فوتبال خیابانی و ورزش‌های روزانه و رقص گروه آرال فضایی شاد و مفرح برای شرکت‌کنندگان فراهم کردند.

عزیز حبیبی، معاون پشتیبانی استاندار اردبیل، در این همایش با گرامیداشت هفته دولت، توسعه ورزش و سلامتی شهروندان و افزایش شادابی جامعه را از جمله اولویت‌های مهم دولت برشمرد.

در پایان این همایش، به قید قرعه به ۴۰ نفر از شرکت‌کنندگان جوایزی از قبیل ۲ دستگاه دوچرخه کوهستان، ۵ دستگاه اسکوتر برقی، کارت هدیه یک میلیون تومانی و لوازم ورزشی اهدا شد.