به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سید حمید پورمحمدی گفت: ازسال گذشته تولید انرژی‌های نوین ۵۰ درصد افزایش یافته است که تولید ۱۲ هزار مگاوات انرژی از این مسیر برنامه ریزی شده بود که هم اکنون این رقم با ۳۰ هزار مگاوات هدف گذاری شده است.

وی استان چهارمحال وبختیاری را یکی از استان‌های موثر در تولید انرژی‌های پاک بویژه انرژی خورشیدی وبادی دانست وگفت: با استقبال سرمایه گذاران این استان می‌تواند با تولید ۵ هزار مگاوات برق خورشیدی ازاستان‌های پیشتاز برای رفع ناترازی‌های انرژی باشد.

باحضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور عملیات احداث ۴ نیروگاه برق خورشیدی با اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومان وبا ظرفیت تولید سالانه ۴۰ مگاوات برق دراستان کلید خورد.