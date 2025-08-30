پخش زنده
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پای مشکلات کادر درمان تنها بیمارستان روانپزشکی استان یزد نشست و وعده تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام این مرکز درمانی را داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر محمدرضا ظفرقندی در ادامه سفر دو روزه خود به استان یزد صبح امروز، شنبه هشتم شهریور وارد شهرستان تفت شد.
وی در بدو ورود به این شهرستان با حضور در بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی روانپزشکی موسیبن جعفر (ع)، که تنها بیمارستان روانپزشکی استان یزد است ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مرکز، در جمع کادر درمان و پرسنل بیمارستان حضور یافت و از نزدیک در جریان روند خدماترسانی و مشکلات موجود قرار گرفت.
در این بازدید طرح توسعه بیمارستان نیز مورد بررسی قرار گرفت و وزیر بهداشت پس از شنیدن سخنان رئیس بیمارستان و پرسنل درباره کمبود زیرساختها و نیازهای تجهیزاتی، بر تسریع در اجرای طرحهای توسعهای و رفع موانع موجود تأکید کرد.
ظفرقندی با اشاره به نقش مهم این بیمارستان در ارائه خدمات تخصصی و فوقتخصصی روانپزشکی به بیماران استان یزد و استانهای همجوار، وعده داد که موضوعات مطرحشده را در سطح ملی پیگیری و موانع اجرایی پروژههای نیمهتمام را رفع کند.
این مرکز درمانی، تنها بیمارستان روانپزشکی استان یزد با ۱۰۰ تخت بستری میباشد. درحال حاضر این بیمارستان آموزشی درمانی دارای ۱۸ عضو هئت علمی است و تعداد ۲۵ دستیار روانپزشکی در حال تحصیل و آموزش در این مرکز هستند.
ضریب اشغال تخت این مرکز، ۷۵ درصد و ضریب اشغال تخت بخش اعتیاد و بستری مردان هم ۱۰۰ درصد میباشد.
وزیر بهداشت در ادامه برنامههای خود در شهرستان تفت، به دهستانهای تابعه این شهرستان نیز سفر کرد و دو مرکز جامع سلامت دهشیر و شهید باهنر سانیچ را افتتاح کرد.
مرکز خدمات جامع سلامت دهشیر با مشارکت خیّر نیک اندیش زنده یاد حاج علی اکبر کرواغلی زاده و دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع با زیربنای ۶۰۵ متر و ۱۶ میلیارد تومان اعتبار و مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید باهنر سانیچ با پنج هزار مترمربع مساحت، زیربنای ۷۰۵ متر و ۱۸ میلیارد تومان اعتبار با حضور وزیر بهداشت در دهستانهای شهرستان تفت افتتاح شد.