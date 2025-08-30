وزیر نیرو گفت: سدسازی باید با مطالعه و بررسی دقیق انجام شود تا از تبعات و آسیب‌های زیست محیطی آن در آینده جلوگیری به عمل آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ عباس علی‌آبادی روز شنبه در حاشیه بازدید از سد مشمپا، گفت:هدف اصلی طرح سد مشمپا، تأمین آب شرب مردم منطقه و به‌ویژه شهرستان زنجان است؛ استانی که با جمعیت بالا و نقش راهبردی در صنایع و کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت تأمین مالی طرح‌ها، گفت: بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین منابع مالی ایفا کند تا اقتصاد طرح جذاب شود و بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران تضمین شود. اطلاعاتی که تاکنون به دست آورده‌ام، نشان می‌دهد که این روند در مسیر مناسبی قرار دارد.

وی افزود: طرح سدمشمپا با رعایت استاندارد‌های مهندسی و تأییدیه‌های زیست‌محیطی در مراحل پایانی دریافت ماده ۲۳ قرار دارد.

او افزود: با سرمایه‌گذاران جلسات متعددی خواهیم داشت تا روند تأمین مالی تکمیل شود و پروژه به‌زودی عملیاتی شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه ما همواره از مردم می‌خواهیم در مصرف آب صرفه‌جویی کنند افزود:بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آبی باید در همه بخش‌ها رعایت شود و چرخش آب به‌طور کامل انجام شود.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای بهبود شاخص‌های بهره‌وری، افزود: با توجه به الزام قانونی، شاخص بهره‌وری آب استان‌ها باید ارتقا یابد؛ استان زنجان هم با وجود شاخص فعلی ۴۷، باید به عدد ۶۶ برسد.

علی‌آبادی با اشاره به اهمیت همکاری رسانه‌ها و مردم، گفت: ما در شرایطی هستیم که بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همراهی جامعه هستیم و مطمئنم با همدلی، طرح ها به‌خوبی پیش خواهند رفت و موفقیت حاصل خواهد شد.