مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: پس از ۷۰ سال اشیای مکشوفه غار‌های پیش‌از تاریخ، از امریکا به خرم‌آباد بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عطا حسن پور گفت :مجموعه همکاران اداره کل میراث فرهنگی و مدیریت استان لرستان مسیری دشوار و طولانی را برای ثبت محوطه باستانی دره خرم‌آباد طی کردند که به اندازه هفت‌خوان رستم سخت و پرفراز و نشیب بود.

وی افزود : پس از آن نیز باستان‌شناسان دیگری از کشور‌های مختلف پیش از انقلاب و سپس پژوهشگران ایرانی و لرستانی بعد از انقلاب کاوش‌های ارزشمندی در این دره انجام دادند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت : در سال ۱۳۸۶ نخستین پرونده موقت ثبت جهانی این اثر با تلاش دکتر طالبیان و همراهی همکاران میراث فرهنگی به یونسکو ارسال شد، اما تا سال ۱۴۰۲ پیشرفتی در روند ثبت حاصل نشده بود، اما همان سال پرونده جهانی دره خرم‌آباد تکمیل شد و در بهمن ۱۴۰۲ به عنوان سهمیه ایران به یونسکو ارسال شد.

حسن‌پور افزود : تیمی از دانشگاه‌های معتبر کشور همچون تهران، شهید بهشتی و امام خمینی قزوین نگارش نهایی پرونده را بر عهده گرفتند و طی هشت ماه اقدامات گسترده‌ای از جمله ساماندهی ۶ غار، نصب در‌های حفاظتی، ایجاد مسیر‌های دسترسی، نصب تابلو‌های معرفی، اسکن لیزری و ایجاد موزه‌ای فاخر در قلعه تاریخی خرم‌آباد انجام شد.

وی گفت : انجمن‌های مردم‌نهاد و مردم لرستان نقشی اساسی در این موفقیت داشتند و با همدلی عمومی زمینه را برای ثبت جهانی این اثر فراهم کردند و سرانجام در بیستم تیرماه سال جاری در چهل‌وهفتمین اجلاس بین‌المللی کمیته میراث جهانی، دره خرم‌آباد به عنوان بیست‌ونهمین اثر ثبت جهانی ایران و کهن‌ترین پرونده میراث ایران در حوزه پارینه‌سنگی به ثبت رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان افزود : پروفسور فرانک هول نیز در سال ۱۳۸۸ در سفر به ایران خرم‌آباد را پایتخت پیش از تاریخ جهان نامید و آن را شهری با پیشینه‌ای ۵۰ هزار ساله دانست که این تعبیر امروز زبانزد مردم لرستان و ایران است.