استاندار گفت: خانههای تاریخی باید با برنامه ریزی مناسب احیا شوند و دولت آمادگی کامل برای کمک و همراهی در این زمینه را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت:استقبال عمومی از اقامت در خانههای سنتی نشان میدهد که باید این بافتهای ارزشمند را احیا کنیم و حتی در ساخت هتلهای جدید نیز باید به بافت بومگردی توجه ویژه داشت.
وی افزود: بزرگترین مشکل ما در حوزه اشتغال، مربوط به بخش خدمات بازرگانی است و همچنین بسیاری از مشاغل خانگی ما در حال حاضر به صورت غیررسمی فعالیت میکنند.
استاندار دستور بررسی امکان تسری معافیتهای مالیاتی حوزه گردشگری به کلیه واحدهای وابسته را صادر کرد تا جهت اجرای تفسیر موضوع به مراجع ذیربط ارجاع داده شود.
نوذری در خصوص قاچاق کالا و سوخت ناشی از صدور برگ صوری هم گفت: موضوع این است که مجوزی صادر شود تا بحث باربری و صدور بارنامه در یک فرآیند قانونی، کنترل و مدیریت شود.
وی افزود: صدور بارنامههای صوری معضلی برای استان شده و ساختار درستی ندارند.
نرخ بیکاری استان بهتر از میانگین کشوری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: در اکثر کشورهای دنیا به دنبال افزایش نرخ مشارکت اقتصادی هستند، اما در ایران نرخ مشارکت ۴۲ درصد است که وضعیت ما در کشور به نسبت خوب ارزیابی میشود.
خلیلی خواه افزود: نرخ بیکاری کشور در پایان سال ۱۴۰۳، ۷.۸ دهم درصد بوده، در حالی که نرخ بیکاری در استان قزوین ۶.۴ درصد است که نشان میدهد وضعیت ما نسبت به میانگین کشوری بهتر است.
خلیلی خواه همچنین با اشاره به آخرین وضعیت اشتغال در قزوین، بیان داشت که ۴۹.۶ درصد اشتغال غیررسمی و ۵۰.۴ درصد اشتغال رسمی است.
وی بیشترین اشتغال غیررسمی را در بخش کشاورزی دانست و توضیح داد که اشتغال غیررسمی بیشتر شامل افراد ۱۸ تا ۲۴ سال است که دانشجو هستند و اکثراً بیکار محسوب میشوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین نرخ مشارکت زنان را نسبت به مردان ۱.۵ برابر اعلام کرد و بر لزوم برنامهریزی در این زمینه تأکید نمود.
رانتخواران مخالف حکومت خدا هستند؛ سرمایهگذاری درست نیازمند نظارت است
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به پیام امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب و برگزاری رفراندوم ۱۲ فروردین، آن را آغاز حکومت الهی بر زمین دانست و بیان داشت که هر روز در مسیر پیشرفت و اجرای حکومت الهی هزینه داده میشود و کسانی که در بحث سرمایه رانت را پیدا میکنند، مخالف حکومت خدا هستند و در واقع همان دشمن و آمریکا محسوب میشوند.
ولایتمدار، سرمایهگذار را عبد صالح و سرمایهگذاری را عبادت توصیف کرد و بر لزوم نظارت برای سرمایهگذاری درست تأکید کرد.
وی همچنین اظهار داشت که اگر اسنپ بک فعال شود، تأثیر خاصی در حوزه اقتصاد نخواهد داشت و هر کاری که میخواستند، انجام شده و اتفاق خاصی رخ نمیدهد.
ولایتمدار به فروش تسلیحات نظامی به بیش از ۶۰ کشور اشاره کرد و بیان داشت که با وجود محدودیتها، برای آن برنامهریزی میشود.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که در صورت حمله آمریکا، پاسخ داده خواهد شد و خواستار جدی گرفتن امنیت روانی شد.
وی همچنین بیان داشت که رهبر انقلاب در مدت یک سال به دولت نمره قبولی دادهاند که این امر بسیار حائز اهمیت است، زیرا ارزیابی دولتهای قبلی پس از ۳ تا ۴ سال انجام میشد.