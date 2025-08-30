طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت ۴ میلیون مسکن در کشور چند سالی هست آغاز شده، در استان اردبیل بیش از ۲۶ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در حال ساخت که اکثر آنها در مراحل پایانی است و یک هزار و ۲۰۰ واحد تا به حال به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در حال حاضر عملیات ساخت ۲۶ هزار واحد مسکن ملی در استان شروع و برای ساخت ۳ هزار واحد دیگر نیز برنامه‌ریزی شده است.

محبوب حیدری، اظهار کرد: در حوزه مسکن کار‌های بسیار مهم، حیاتی و تأثیرگذاری انجام شده و وظیفه ما تأمین زمین برای تمام طرح‌های حیاتی دولت از جمله بیمارستان‌ها و پروژه‌های مهم اقتصادی استان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با اشاره به تکلیف قانونی تأمین مسکن برای حدود ۷۹ هزار نفر، به تشریح روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن پرداخت و گفت: پس از اقدامات انجام شده در تأمین زمین، فراخوان ثبت‌نام را برگزار کردیم که استقبال خوبی صورت گرفت؛ به طوری که به جای ۷۹ هزار نفر، حدود ۱۲۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند.

وی ادامه داد: از این تعداد، حدود ۹۰ هزار نفر تعیین تکلیف شدند که از این میان، ۳۳ هزار نفر تأیید نهایی گرفتند و نزدیک به ۲۹ هزار نفر نیز نسبت به واریز وجه ۴۰ و ۸۰ میلیونی اقدام کرده‌اند. از این ۲۹ هزار نفر، حدود ۵ هزار نفر در کل شهرستان‌ها و ۲۴ هزار نفر در شهر اردبیل این مبلغ را واریز کرده‌اند که حجم عملیات در شهر اردبیل بسیار سنگین بود و در حال حاضر عملیات ساخت ۲۶ هزار واحد در استان شروع شده است.

حیدری با بیان اینکه در شروع طرح نهضت ملی مسکن، حتی یک متر مربع زمین نیز در اختیار نداشتیم، تأکید کرد: با تلاش‌های صورت گرفته ۸۵۰ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تامین و الحاق شهر‌های استان شد و در نهایت، عملیات اجرایی برای ۲۶ هزار واحد مسکونی در استان آغاز شده است.

وی با اشاره به تأمین زمین برای سه هزار نفر باقی‌مانده، تاکید کرد: مشکلی از این بابت نداریم، اما حدود ۷ تا ۸ هزار نفر از متقاضیان ۲۶ هزار واحد، هنوز آورده مورد نظر را واریز نکرده‌اند که این موضوع روند شروع پروژه‌ها را با تأخیر مواجه کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از تزریق نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات و آورده مردم برای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان نیز برای آماده‌سازی طرح‌ها از سازمان ملی زمین و مسکن دریافت شد.