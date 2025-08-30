در نشستی با حضور، معاون علمی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه الزهرا به‌عنوان برترین ارائه‌کننده دستیار‌های هوشمند به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشستی ۴ دانشگاه و ۲ شرکت دانش‌بنیان آخرین وضعیت توسعه دستیار‌های هوشمند برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف کشور را تشریح کردند و در این میان، دانشگاه الزهرا به‌عنوان برترین ارائه‌کننده شناخته شد.

دومین نشست ارائه نسخه اولیه سامانه دستیاران هوش مصنوعی دستگاه‌های اجرایی با حضور دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری امروز برگزار شد.

در طی این نشست ۴ دانشگاه و ۲ شرکت دانش بنیان که در توسعه دستیار هوشمند دولتی مشارکت داشتند، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه دستیار هوش مصنوعی خود را ارائه کردند.

همکاران توسعه دستیار هوش مصنوعی دستگاه‌های اجرایی به این شرح است:

دانشگاه امیرکبیر، مجری پروژه دستیار هوش مصنوعی وزارت راه، مسکن و شهرسازی

دانشگاه ایلام، مجری پروژه دستیار هوش مصنوعی استاندار

دانشگاه الزهرا، مجری پروژه دستیار هوش مصنوعی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دانشگاه تربیت مدرس، مجری پروژه دستیار هوش مصنوعی سازمان حفاظت محیط زیست

یک شرکت دانش بنیان، مسئول پروژه دستیار هوش مصنوعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یک شرکت دانش بنیان، مسئول پروژه دستیار هوش مصنوعی رسانه‌ها شورای اطلاع رسانی دولت و وزارت امور خارجه

در این نشست دانشگاه الزهرا بهترین ارائه در پیاده‌سازی چت بات وزارت ارتباطات را داشته و کلیه انتظارات معاونت علمی برای ارائه یک دستیار هوش مصنوعی وزیر را برآورده کرده است.