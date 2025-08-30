رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: تنها بدهی این سازمان به بازنشستگان مربوط به افزایش حقوق و متناسب‌سازی فروردین است و پرداخت آن از هفته آینده آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مصطفی سالاری در جمع کارفرمایان استان فارس با اشاره به اجرای طرح متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، دو مرحله از متناسب‌سازی با شاغلان هم‌رتبه انجام شده و مرحله سوم سال آینده اجرا می‌شود.

وی درباره رد دیون دولت برای پرداخت مطالبات داروخانه‌ها افزود: از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی، ۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت اوراق بهادار با مصوبه هفته آینده به تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد و با فروش آن بخشی از بدهی‌ها پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان تامین اجتماعی بر لزوم اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کرد و گفت: درجه سختی و زیان‌آوری باید متناسب با شغل باشد تا کارفرمایان و صندوق تامین اجتماعی با مشکل مواجه نشوند و با همفکری جامعه کارگری و کارفرمایی، آیین‌نامه‌های مربوطه به زودی اصلاح می‌شود.