معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲ از آغاز برگزاری مسابقات عمومی قهرمان شهر ۴ در فضا‌های عمومی نظیر ایستگاه‌های مترو، بوستان‌ها، میادین میوه و تره‌بار، میادین اصلی و همچنین پایانه‌های تاکسی و اتوبوس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکرم رجای گفت: این مسابقات باهدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ترغیب شهروندان به فعالیت بدنی در سطح منطقه اجرا می‌شود.

وی افزود: این دوره از مسابقات در رشته‌های آمادگی جسمانی، کورن‌هول، پرتاب توپ در حلقه و بهکاپ در رده‌های سنی مختلف تا پایان شهریورماه برگزار می‌شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲ با اشاره به اهمیت برگزاری این رقابت‌ها اظهار داشت: ایجاد دسترسی آسان به فعالیت‌های ورزشی در فضا‌های عمومی، گامی مؤثر در افزایش مشارکت شهروندان و تقویت نشاط اجتماعی است.

وی اظهار امیدواری کرد با برگزاری مستمر چنین برنامه‌هایی، ورزش به بخشی از سبک زندگی روزمره شهروندان تبدیل شود و زمینه ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه شهری بیش‌ازپیش فراهم گردد.