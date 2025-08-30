پخش زنده
وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش و واردات ۱۵۰ هزار تن برنج هندی و پاکستانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هدف از واردات ۱۵۰ هزارتنی برنج هندی و پاکستانی را تنظیم بازار خواند و گفت: این محمولهها بهشرط تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد کشور میشود تا بازار برنج مدیریت و از افزایش قیمتها جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه برنج های وارداتی توسط بازرگانان فقط توسط دولت توزیع خواهد شد، تصریح کرد: عرضه برنج وارداتی بهصورت مستقیم از سوی دولت انجام خواهد شد به همین دلیل، نگرانی از بابت احتکار، ایجاد حاشیه و گرانفروشی وجود ندارد.
مشیری تاکید کرد که همزمان با افزایش قیمت برنج داخلی، واردات این میزان برنج میتواند نقش مهمی در مدیریت بازار و تامین نیاز مصرفکنندگان ایفا کند.