پخش زنده
امروز: -
جدیدترین مجموعه مستند برونمرزی برنامه «ثریا»، با عنوان «شطرنج قفقاز»، از شبکه یک پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مستند، روایتی میدانی از تحولات ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز جنوبی و نقش راهبردی ایران در کریدورهای ارتباطی منطقه است.
مجموعه مستند «شطرنج قفقاز»، با نگاهی تحلیلی و میدانی به تحولات منطقه قفقاز جنوبی و جنگ کریدورها، از امروز در روزهای زوج ساعت ۲۰، پخش می شود.
این مستند طی سفری زمینی و طولانی به مسافت بیش از دو هزار کیلومتر از تهران، تبریز، کاپان، ایروان، تفلیس تا بندر باتومی و ساحل دریای سیاه، به بررسی اهمیت راهبردی مسیر شمال-جنوب و کریدور خلیج فارس تا دریای سیاه از مسیر ارمنستان میپردازد.
در «شطرنج قفقاز»، مخاطب با چالشها و فرصتهای ژئوپلیتیکی منطقه، پروژه دالان جعلی زنگزور، پشت پرده طراحیهای ترامپ، و سناریوهای دشمن برای قطع پیوندهای ترانزیتی ایران آشنا میشود. این مستند همچنین ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی قفقاز جنوبی برای ایران را معرفی می کند و به بررسی راهکارهای مقابله با طرح های برهمزننده ثبات منطقهای میپردازد.