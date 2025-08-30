نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: در حکومت الهی مسئولان باید به رفع مشکلات مردم بیاندیشند و از مسیر انقلاب منحرف نشوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت الله عبادی در دیدار با مشاور رئیس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب گفت: مسئولان اجرایی کشور امروز در حکومت الهی قرار گرفتند و باید فقط به دنبال رفع مشکلات مردم و کشور باشند.

وی با اشاره به هدف انقلاب اسلامی در تحقق عدالت و احقاق حقوق انسان‌ها افزود: کسانی که در جایگاه مسئولیت قرار دارند، باید با دقت و آگاهی کامل، اصول اسلامی را پیاده سازی کرده و تمدن اسلامی را معرفی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین به شرایط جامعه جهانی و نقض حقوق بشر توسط قدرت‌های استعماری اشاره کرد و گفت: امروز دنیا به شدت تحت سلطه قدرت‌های استعماری قرار دارد و آنها با نقض قوانین انسانی و حقوق بشر، جهان را در آشوب و بی‌عدالتی فرو برده‌اند.

مشاور رئیس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب هم در این دیدار، وفاق ایجاد شده در استان خراسان جنوبی را حاصل حمایت‌های همه جانبه مسئولان و مردم دانست و گفت: مردم پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند و انسجام و وحدت در استان نماد وفاق و همدلی است.

آهی افزود: ما آماده شنیدن مشکلات، انتقاد‌ها و پیشنهاد‌های تشکل‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و دانشگاهی هستیم و تا جایی که بتوانیم نسبت به رفع مسائل و مشکلات مربوطه اقدام خواهیم کرد.

وی گفت: مشکلاتی که استکبار جهانی و نظام بین‌الملل برای کشور به وجود آورده‌اند نیاز به همدلی و همگرایی دارد تا بتوانیم از این مشکلات عبور کنیم.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب همچنین در نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های محیط زیست، جوانان، کارگری و دانشجویی بر اهمیت شنیدن نقد‌ها و ایده‌های جوانان برای توسعه تأکید کرد.

نورالدین آهی با بیان اینکه خراسان جنوبی باید بیشتر در سطوح ملی دیده شود گفت: ظرفیت‌های بسیار خوبی از ظرفیت‌های بکر گردشگری تا اقتصادی در خراسان جنوبی وجود دارد که باید با آن اهمیت ویژه‌ای داد.

وی افزود: یکی از این ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بی‌بدیل خراسان جنوبی موسیقی این استان است که می‌تواند خراسان جنوبی را بیشتر به دیگران معرفی کند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب با اشاره به اینکه دولت چهاردهم اهمیت ویژه‌ای به تشکل‌ها می‌دهد گفت: در این دولت همه صدا‌ها شنیده می‌شود و شخص رئیس جمهور برای اولین بار در حوزه تشکل‌ها مشاوره ویژه انتخاب کرده و طرح‌ها و ایده‌های تشکل‌ها به صورت مستقیم به دست رئیس جمهور می‌رسد.

نورالدین آهی گفت: نقاط ضعف دولت باید بیان شود و دولت چهاردهم خواستار این است که نقاط ضعف را بشنود و به سمت نقاط قوت حرکت کند تا توسعه کشوراتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه توسعه استان‌های مرزنشین از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم است گفت: یکی از اهداف مهم این دولت توسعه استان‌های مرزنشین و مرز به عنوان یک فرصت است و در خراسان جنوبی نیز می‌توان تبادلات فرهنگی و اقتصادی بین ایران و افغانستان را با جدیت دنبال کرد تا موجب توسعه استان شود.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب گفت: دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی می‌توانند به عنوان نیروی محرکه مسئولین کشور باشند و از آنجایی که به دنبال یک جامعه پویا و زنده هستیم از دانشجویان تقاضا داریم با طرح‌ها و ایده‌هایشان دولت را همراهی کنند.