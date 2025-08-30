تیم دونفره نوشاد و نیما عالمیان با غلبه بر تیم اسپانیا به مرحله نیمه نهایی رقابت‌‎های تنیس روی میز فیدر چک راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تنیس روی میز فیدر چک امروز (شنبه ۸ شهریور) با برگزاری دیدار‌های بخش دوبل پیگیری شد. در این بخش از مسابقات و در مرحله یک چهارم، ترکیب نوشاد و نیما عالمیان مقابل تیم دونفره اسپانیا متشکل از «لاس هراس» و «لیلو» به برتری ۳ بر ۲ دست یافت.

تیم دونفره عالمیان‌ها با این پیروزی به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فیدر چک راه یافت. این تیم پیش از این ترکیب «جاکوب» و «الکساندر» از اسلواکی را ۳ بر صفر شکست داده بود.