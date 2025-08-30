پخش زنده
امروز: -
در ششمین روز از هفته دولت، ۲۵ طرح عمرانی در بخش بندزرک شهرستان میناب به بهره برداری رسید و یا اجرای آن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: برای اجرای این طرحها ۶۴٠ میلیارد تومان هزینه شده است.
محمد رادمهر افزود: خرید ماشین آلات شهرداری و بولوار خلیج فارس در ورودی شهر بندزرک، پارک محله ایی، آسفالت معابر و کوچه ها، انتقال آب آشامیدنی به شهر زهوکی و روشنایی معابر و مبلمان شهری از طرحهایی بود که به بهرهبرداری رسید.
وی گفت: با بهره برداری از این طرحها بیش از۵٠ هزار تَن از مزایای آن بهرهمند شدند.
فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: ساخت زمین چمن مصنوعی فوتبال روستای نخل ابراهیمی بخش تیاب با اعتبار ۵ میلیارد تومان و ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر بندزرک با اعتبار ١٢ میلیارد تومان آغاز شد.
رادمهر افزود: ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر بندزرک تا یک سال آینده به بهرهبرداری میرسد.