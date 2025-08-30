پخش زنده
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان اعلام کرد: ثبتنام مرحله انتخابی نفرات این استان در هجدهمین جشنواره آش ایرانی از امروز در سایت جشنواره آغاز شد که علاقمندان اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛جشنواره ملی آش، قدیمیترین جشنواره غذای ایرانی است که همهساله در شهر زنجان برگزارمی شود.
این رویداد، همانند سنوات گذشته برای پخت آشهای سنتی استان در مهلت یاد شده از متقاضیان زنجانی شرکت در هجدهمین جشنواره آش ایرانی ثبت نام انجام میگیرد.
بر این اساس نفرات ثبتنام کننده در استان در مرحله انتخابی نفرات استانی هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زمانی که از طریق پیامک و فضاهای مجازی اعلام خواهد شد با یکدیگر به رقابت میپردازند.
پس از برگزاری رقابتهای مرحله مقدماتی بین متقاضیان به شرکتکنندگان برتر غرفه طبخ آشهای سنتی در جشنواره پیش رو اختصاص خواهد یافت که تعدادی از این غرفهها پس از رقابت در مرحله انتخابی متعلق به استان زنجان خواهد بود و تعدادی دیگر هم به منتخبان جشنوارههای گذشته آش ایرانی از سایر استانهای کشور اختصاص خواهد یافت.