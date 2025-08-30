وزیر بهداشت از بیمارستان امام جعفر صادق (ع) و شبکه بهداشت و درمان میبد بازدید کرد.

بازدید دکتر ظفرقندی از بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان میبد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد در سال ۱۳۸۰ مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مرکز درمانی دارای ۲۱۹ تخت مصوب و ۲۱۲ تخت فعال است و شامل بخش‌های داخلی، جراحی، زنان و زایمان، اطفال، عفونی، سی سی یو، آی سی یو، آنکولوژی و اعصاب و روان می‌باشد.

بخش‌های پاراکیلینیک هم شامل سی تی اسکن،‌ام ار آی (در حال نصب دستگاه جدید) آندوسکوپی، سنگ شکن و فیزیوتراپی است.

درسال ۱۳۸۸عملیات احداث فاز یک توسعه این بیمارستان درسه طبقه آغاز شد و در سال ۱۴۰۰ این سه طبقه به متراژ ۷۵۰۰ متر مربع به بهره برداری رسید.

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی هم در سه طبقه و مساحت دوهزار و ۴۰۰ متر مربع با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد توسط خیرین احداث شده است.

طرح توسعه اورژانس این مرکز درمانی با زیربنای ۸۰۰ متر مربع و با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار از محل دولتی و خیری در آبان ۱۴۰۳به بهره برداری رسید.

دکتر ظفرقندی همچنین از ساختمان جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد بازدید کرد.

قدمت ساختمان فعلی شبکه بهداشت این شهرستان بیش از ۵۰ سال می‌باشد و ساختمان جدید در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع در حال ساخت می‌باشد.

زیربنای این محل، هزار و ۲۵۰ مترمربع است و تاکنون مبلغ هفت میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی صرف احداث آن شده و برای تکمیل آن حدود ۴۰ میلیارد تومان دیگر نیازاست.