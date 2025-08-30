

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر رضا محمدی در نشست خبری امروز (شنبه ۹ شهریور) ضمن تبریک به تمامی داوطلبان و خانواده‌های داوطلبان به ویژه نفرات برتر که با تلاش و پشتکار مثال‌زدنی خود توانستند رتبه‌های برتر را از آن خود کنند، گفت: کنکور سراسری ۱۴۰۴ با موفقیت و رعایت کامل اصول و ضوابط علمی و امنیتی برگزار شد و نتایج این رقابت بزرگ علمی نشان دهنده توان تخصصی و علمی برتر جوانان این مرز و بوم است.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، نفرات برتر در پنج گروه آموزشی اصلی به شرح زیر معرفی می‌شوند:

رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۴ در ۵ گروه آموزشی

در گروه آموزشی علوم تجربی:

آترینا فرهمند

محمدآیدین منفرد

آریانا امامی

امیرمهدی خزائی

نوید کردلو

در گروه آزمایشی علوم انسانی:

زهرا شمسایی

جواد عیدیان سید محله

سارا ذبیحی

سیدمحمدرضا موسوی

فاطمه ناطقی

در گروه علوم ریاضی:

آریا ابراهیمی اشبلا

امیرحسین ابراهییم

حسین دولتی جوان

امیرمحمد توانا

دانیال جیشی

نفرات برتر گروه آزمایشی زبان‌های خارجی:

علیرضا اسمعیلی

رسادخت جهانشاهی

آیسان عزیزپورلیندی



اسامی برتر گروه آزمایشی هنر:

مبینا رستمی بهنامی

ملیسا اکبرزاده آذر

فاطمه قبادی

رضا محمدی درباره استفاده از سامانه انتخاب رشته داوطلبان با استفاده از تراز دانش آموزان و ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها گفت: سامانه مجازی انتخاب رشته برای داوطلبان فعال شده است تا با راحتی و اطمینان بالا بتوانند رشته‌های دلخواه خود را انتخاب کنند.

رئیس سازمان سنجش گفت: برگزاری با کیفیت آزمون و اعلام دقیق و شفاف نتایج، مهم‌ترین مأموریت ما بود و این نتیجه به منزله ورود توانمند نسل جدید به مراکز آموزشی کشور است.

معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش با تاکید بر حفظ سلامت و امنیت آزمون، از داوطلبان خواست مراقب کانال‌های مجازی و گروه‌های نامعتبر باشند و به اطلاعیه‌های رسمی سازمان سنجش توجه کنند.

پس از سه سال متوالی از ۱۴۰۲ که آزمون سراسری بصورت دو نوبته برگزار شد از سال آینده (۱۴۰۵) آزمون سراسری در یک نوبت و اعتبار نتیجه آن یکساله خواهد بود. از طرفی سابقه تحصیلی پایه‌ی یازدهم (۲۰ درصد) و دوازدهم (۴۰ درصد) ۶۰ درصد بصورت قطعی تاثر گذار است.

