به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شادی مالکی تصریح کرد: از هفته گذشته فرایند واگذاری ۱۱۷ دستگاه ون که قبلا در طرح شاتل سرویس مورد استفاده بودند، به افرادی که در فراخوان شرکت کردند؛ آغاز شد.

وی ادامه داد: فرایند واگذاری به این افراد اطلاع رسانی و در حال حاضر به بانک جهت دریافت وام معرفی شدند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه متقاضیان در حال دریافت وام و کار‌های انعقاد قراردادشان هستند، خاطرنشان کرد: برای مابقی ون‌ها، هفته آینده فراخوان دیگری صادر خواهد شد تا تمام این خودرو‌ها به خریداران واگذار شود.