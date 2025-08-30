پخش زنده
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از صدور ۶۰۰ مجوز تامین برق شهرکهای صنعتی خبر داد و گفت: از این تعداد تاکنون بیش از ۶۰ مگاوات به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رضا انصاری گفت: به کمک صنعتگران و مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی استانها تا کنون بیش از ۶۰۰ مجوز برای تامین برق انرژی خورشیدی در جوار و داخل شهرکهای صنعتی از سوی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد مجوز، تاکنون بیش از ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهرهبرداری رسیده، ابراز امیدواری کرد که مابقی نیز به زودی عملیاتی شوند تا بتوانیم بر چالش انرژی در شهرکهای صنعتی غلبه کنیم.
به گفته معاون وزیر صمت؛ با ایجاد ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار زمین مستعد ایجاد نیروگاه خورشیدی در شهرکهای صنعتی؛ با اطمینان میتوان گفت این ظرفیت رو به افزایش است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه مصرف برق شهرکهای صنعتی حدود ۴ هزار مگاوات است خواستار تغییر نگاه وزارت نیرو نسبت به قطع برق این مجموعهها شد.