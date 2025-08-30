به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم از «موسی رئوفیان» دارنده مدال طلا انفرادی و مدال نقره تیمی و «فرزانه دلارامی» دارنده دو مدال نقره انفرادی و تیمی از مسابقات بوچیا بین المللی قزاقستان، در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، استقبال گرمی به عمل آمد.

سیدحسین علوی مقدم رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی مشهد و جمعی از مسئولان کمیته ورزش آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش مشهد، از افراد حاضر در این مراسم بودند.