قائم مقام ستاد اقامه نماز گفت: دبیرخانه سی و دومین اجلاس سراسری اقامه نماز تاکنون ۴۵۰ اثر، دریافت کرده است.

ارسال ۴۵۰ اثر به دبیرخانه سی و دومین اجلاس سراسری اقامه نماز تاکنون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد اقامه نماز زمان دریافت آثار علمی ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺍﺟﻼﺱ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ را پایان شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرده است.

سیداحمد زرهانی قائم مقام ستاد اقامه نماز گفت: ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺍﺟﻼﺱ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ را نیمه دوم مهر امسال ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ «ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ، ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ، ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ و راهبردی» ﺑﺎ مشارکت اهل فن و دستگاه‌های اجرایی در حوزه خانواده و ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ و ارتباطات برگزار می‌کنیم.

آقای زرهانی افزود: امیدواریم این رویداد پر اهمیت دستمایه‌ای برای تولید علم و ارائه طریق و بحث و تبادل نظر توسط اندیشمندان و فعالان و صاحب نظران قرار گیرد و از این رهگذر پس از انجام مطالعات کارشناسی و تدوین راهکار‌ها، زمینه تحول در حرکت اقامه نماز آینده سازان این مرز و بوم موحد پرور فراهم شود.

وی ادامه داد: ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ فراخوان در دو موضوع اصلی اجلاس امسال شامل؛ فرصت‌ها و تهدید‌های زیست فناورانه در تربیت دینی فرزندان، نقش مادران به منزله معماران فرهنگ نماز در تربیت دینی فرزندان با توجه به فرصت‌ها و تهدید‌های ناشی از فناوری نوین، ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ درست ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ براساس یافته‌های روانشناختی و جامعه شناختی، تاملی در باید‌ها و نباید‌ها و راهکار‌های ویژه برای مادران شاغل در تربیت دینی فرزندان با استفاده از فرصت‌های فناورانه و ﮐﺎﻭش در ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻋﺒﺎﺩﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﻭ ﻋﺘﺮﺕ ﻭ ﺳﯿﺮﻩ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ بزرگ در عصر ارتباطات است.

قائم مقام ستاد اقامه نماز گفت: همچنین شناخت فرصت‌ها و تهدید‌های برخاسته از رواج فناور‌های نوین و رسالت برنامه آموزشی و کتب درسی و معلمان و مادران برای تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌های سازنده، توسعه و ترویج فرهنگ نماز با فرصت‌های فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، ﺭﺍﻩﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ، ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻭ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺩﯾﻨﯽ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﯼ، راهکار‌های توسعه سواد رسانه‌ای با تمرکز بر آموزش معارف نماز و پرورش بینش توحیدی نسل نو و ﺭﺍﻩﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ‌های نوین به دختران ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻣﺪرسه، ﻣﺴﺠﺪ و مراکز آموزش عالی با ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ نهاد‌های ذیربط از دیگر محور‌های این اجلاس است.

آقای زرهانی ادامه داد: نقش خانواده در مهار آثار منفی جهانی سازی با تمرکز بر تربیت دینی و عبادی فرزندان، رسالت شرکت‌های دانش بنیان و مراکز علمی و متولیان فناوری‌های نو در تولید نرم افزار‌های کارآمد با رویکرد عبادی و معنوی، بازسازی شخصیت متعالی دینی معنوی آینده سازان در عصر رشد فناوری‌های نوین، رساﻟﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﻣﺴﺠﺪ از طریق به کارگیری فناوری‌های نوین در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﺭروند پرورش فکری ﻧﺴﻞ ﻧﻮ با تکیه بر دستاورد‌های علمی و حوزوی، ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺍﺫﮐﺎﺭ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ و آثار و فلسفه ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻫﻨﺮﯼ ﻭ ﺍﺩﺑﯽ ﻭ ﺷﻌﺮ ﻭ ﻗﺼﻪ و نقش بازی‌های تربیتی و تلفیقی فناورانه در شخصیت سازی متعالی دینی نسل نو هم از دیگر محور‌های اجلاس نماز است.

وی اضافه کرد: همچنین ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻭﻟﯿﺎء ﻭ ﻣﺮﺑﯿﺎﻥ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺒﺎﺩﯼ ﻭ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ، نقش و رسالت نهاد‌های فرهنگی، تربیتی و تبلیغی و دانش بنیان در ایجاد یا توسعه زیر ساخت‌ها و محصولات فناورانه و محتوا‌های نمازی در شکوفایی شخصیت اجتماعی و دینی آینده سازان و راه‌های ایجاد دانش و بینش رسانه‌ای در آینده سازان با تمرکز بر بسط جهان بینی توحیدی به کمک خانه و مدرسه نیز از محور‌ها و موضوعات اجلاس نماز است.

قائم مقام ستاد اقامه نماز تاکید کرد: محققان و پزوهشگران آثار ارسالی به دبیرخانه اجلاس نماز را باید در قالبهای؛ مقاله، پوستر و اینفوگرافی، تجربه زیسته و دیگر تالیفات و تحقیقات مرتبط تهیه و ارسال کنند.

آقای زرهانی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به نشانی اینترنتی noor.namaz.ir ارسال کنند. آثار پذیرفته شده نیز ۱۵ مهر از طریق پایگاه اطلاع رسانی ستاد اقامه نماز اعلام می‌شود.