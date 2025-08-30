به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، پاوه‌ای‌ها روبان افتتاحیه‌ی ۹ طرح کارخانه بسته‌بندی خشکبار و میوه‌های خشک با ظرفیت بسته‌بندی سالانه ۶۹۰ تن انواع خشکبار و میوه‌های خشک، ساختمان شهرداری و ایستگاه آتش‌نشانی شهر بانه وره با ۲ هزار متر مربع مساحت، بهسازی و آسفالت مسیر و ۲ و نیم کیلومتری، بهسازی و روشنایی معابر و اسفالت خیابان‌های شهر باینگان و طرح هادی روستای تین را قیچی زدند

در اسلام اباد غرب ۵ طرح شامل مدرسه راهنمایی ۱۲ کلاسه با هزار و ۶۰۰ متر مربع مساحت، سالن ورزشی با ۳۶۰ متر مربع زیر بنا، دبستان ۶ کلاسه روستای چغاکبود و مرغداری ۳۰ هزار قطعه‌ای با اشتغالزایی ۸ تن و هتل ۳ ستاره با ۲ هزار و ۶۰۰ متر مربع مساحت و اشتغالزایی ۹ نفر راه اندازی شد

امروز همچنین طرح پرورش ماهی سردابی قزل الا باظرفیت ۳۹تن درسال و اشتغالزایی ۴ نفر درروستای دوآب دهستان خدابندلوشهرستان صحنه به بهره برداری رسید

برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۱۰۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده

همچنین امروز عملیات اجرایی مصلای نماز جمعه اسلام آبادغرب در زمینی به مساحت ده هزار مترمربع اغاز شد برای اجرای این طرح صد میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته