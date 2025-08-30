پخش زنده
بنیاد ملی بازیهای رایانهای با همکاری استانداری اصفهان و نهادهای پیشگام، «رویداد ملی سرمایهگذاری برای تولید بازیهای رایانهای با محور مقاومت» را برگزار میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد با تمرکز ویژه بر روایتپردازی، شخصیتسازی و تعمیق تجارب مرتبط با «دفاع مقدس ۱۲ روزه» و دیگر موضوعات «مقاومت و پایداری»، همراستا با اعتلای هویت ملی (ایرانی - اسلامی) در بستر بازیها و سرگرمیهای دیجیتال برگزار میشود.
اهمیت این رویداد در نقش اثرگذار بازیهای رایانهای بر افکار نسل جوان، نیاز به بازیهای باکیفیت و محتوامحور در حوزه مقاومت، و حمایت هدفمند از نخبگان و بازیسازان داخلی است.
اهداف تخصصی این رویداد شامل: شناسایی و حمایت از بازیسازان و تیمهای خلاق، معرفی نیازهای نهادهای کشوری و لشکری در زمینه تولید بازیهای دیجیتال مقاومت، جذب سرمایهگذار برای اجرای طرحهای منتخب با محورهایی چون دفاع مقدس و شهدای ترور، و ترویج مفاهیم تابآوری، ایستادگی، همبستگی و غرور ملی از مسیر بازیهای دیجیتال است.
مخاطبان این فراخوان شامل بازیسازان مستقل و تیمهای نوآور، فعالان حوزه بازی و سرگرمی، شتابدهندهها، سرمایهگذاران، نهادهای دولتی و لشکری، دانشگاهها و علاقهمندان به بازیسازی ایرانی هستند.
محورهای مشارکت نیز بسیار گسترده است: از طراحی و تولید بازیهای مرتبط با مقاومت و دفاع مقدس ۱۲ روزه، روایت زندگی شهدا و دانشمندان هستهای، تا ایدهها و طرحهای نوآورانه برای بازیهای هویتساز، بازیهای مرتبط با تقویت تابآوری اجتماعی و فرهنگ اقتصاد مقاومتی.
شرایط مشارکت در این رویداد شامل اصیل و خلاقانه بودن آثار و قرار گرفتن در چارچوب قوانین کشور است. مشارکت میتواند به صورت فردی یا تیمی باشد. مهلت ثبتنام و ارسال طرحها تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ خواهد بود.
چندین نهاد معتبر به عنوان سرمایهگذار در این رویداد حضور دارند و مبالغ قابل توجهی را برای تولید بازیهای منتخب در نظر گرفتهاند:
نکته قابل توجه این است که طرحهای برتر میتوانند به صورت همزمان از چندین سرمایهگذار سرمایه جذب کنند.
زمانهای مهم این رویداد:
این رویداد فرصتهایی نظیر عقد قرارداد سرمایهگذاری، انتشار و معرفی بازیهای برگزیده در رسانهها، فرصت همکاری با نهادهای مهم، دریافت تقدیرنامه و تقویت شبکه بازیسازان حوزه مقاومت را برای شرکتکنندگان فراهم میآورد.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام به وبسایت دبیرخانه رویداد به نشانی ircg.ir مراجعه کنند.