بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با همکاری استانداری اصفهان و نهاد‌های پیشگام، «رویداد ملی سرمایه‌گذاری برای تولید بازی‌های رایانه‌ای با محور مقاومت» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد با تمرکز ویژه بر روایت‌پردازی، شخصیت‌سازی و تعمیق تجارب مرتبط با «دفاع مقدس ۱۲ روزه» و دیگر موضوعات «مقاومت و پایداری»، هم‌راستا با اعتلای هویت ملی (ایرانی - اسلامی) در بستر بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتال برگزار می‌شود.

اهمیت این رویداد در نقش اثرگذار بازی‌های رایانه‌ای بر افکار نسل جوان، نیاز به بازی‌های باکیفیت و محتوامحور در حوزه مقاومت، و حمایت هدفمند از نخبگان و بازی‌سازان داخلی است.

اهداف تخصصی این رویداد شامل: شناسایی و حمایت از بازی‌سازان و تیم‌های خلاق، معرفی نیازهای نهادهای کشوری و لشکری در زمینه تولید بازی‌های دیجیتال مقاومت، جذب سرمایه‌گذار برای اجرای طرح‌های منتخب با محورهایی چون دفاع مقدس و شهدای ترور، و ترویج مفاهیم تاب‌آوری، ایستادگی، همبستگی و غرور ملی از مسیر بازی‌های دیجیتال است.

مخاطبان این فراخوان شامل بازی‌سازان مستقل و تیم‌های نوآور، فعالان حوزه بازی و سرگرمی، شتاب‌دهنده‌ها، سرمایه‌گذاران، نهادهای دولتی و لشکری، دانشگاه‌ها و علاقه‌مندان به بازی‌سازی ایرانی هستند.

محورهای مشارکت نیز بسیار گسترده است: از طراحی و تولید بازی‌های مرتبط با مقاومت و دفاع مقدس ۱۲ روزه، روایت زندگی شهدا و دانشمندان هسته‌ای، تا ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه برای بازی‌های هویت‌ساز، بازی‌های مرتبط با تقویت تاب‌آوری اجتماعی و فرهنگ اقتصاد مقاومتی.

شرایط مشارکت در این رویداد شامل اصیل و خلاقانه بودن آثار و قرار گرفتن در چارچوب قوانین کشور است. مشارکت می‌تواند به صورت فردی یا تیمی باشد. مهلت ثبت‌نام و ارسال طرح‌ها تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ خواهد بود.

چندین نهاد معتبر به عنوان سرمایه‌گذار در این رویداد حضور دارند و مبالغ قابل توجهی را برای تولید بازی‌های منتخب در نظر گرفته‌اند:

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس: ۳۰۰ میلیارد ریال برای تولید بازی با محتوای نبرد قهرمانانه دوازده روزه، حمله به رژیم صهیونیستی، مقابله با عوامل داخلی دشمن، مقاومت و تاب‌آوری ملی، و امید به آینده.

۳۰۰ میلیارد ریال برای تولید بازی با محتوای نبرد قهرمانانه دوازده روزه، حمله به رژیم صهیونیستی، مقابله با عوامل داخلی دشمن، مقاومت و تاب‌آوری ملی، و امید به آینده. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش: ۲۰ میلیارد ریال برای بازی‌هایی با محتوای اهمیت ژئوپلیتیک خاورمیانه، تاریخ و تمدن ایران، و نقش فرماندهان و دانشمندان ایرانی در ایران قوی.

۲۰ میلیارد ریال برای بازی‌هایی با محتوای اهمیت ژئوپلیتیک خاورمیانه، تاریخ و تمدن ایران، و نقش فرماندهان و دانشمندان ایرانی در ایران قوی. مرکز تولیدات کودک و نوجوان معاونت سیما: ۳۰ میلیارد ریال برای بازی‌های با محتوای غنی که دارای ویژگی‌های استریم‌پذیری، قابلیت روابط اجتماعی و بازارپردازی باشند.

۳۰ میلیارد ریال برای بازی‌های با محتوای غنی که دارای ویژگی‌های استریم‌پذیری، قابلیت روابط اجتماعی و بازارپردازی باشند. مجتمع و کارخانه صنایع سرگرمی دیجیتال مهوا: ۲۰ میلیارد ریال برای بازی‌هایی با محتوای دفاع و مقاومت مقدس در طول تاریخ و مبارزه با استعمار.

۲۰ میلیارد ریال برای بازی‌هایی با محتوای دفاع و مقاومت مقدس در طول تاریخ و مبارزه با استعمار. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: ۱۵ میلیارد ریال برای بازی‌های مناسب کودک و نوجوان با محتوای تاب‌آوری، امیدبخشی، هویت ملی، اتحاد و بازتاب مفاهیم دفاع مقدس.

۱۵ میلیارد ریال برای بازی‌های مناسب کودک و نوجوان با محتوای تاب‌آوری، امیدبخشی، هویت ملی، اتحاد و بازتاب مفاهیم دفاع مقدس. حوزه هنری انقلاب اسلامی: ۲۰ میلیارد ریال برای بازی‌های رایانه‌ای، دیجیتال و رومیزی با محتوای سرگذشت استعمار در ایران و سایر محورهای عمومی (با اولویت کودک و نوجوان).

۲۰ میلیارد ریال برای بازی‌های رایانه‌ای، دیجیتال و رومیزی با محتوای سرگذشت استعمار در ایران و سایر محورهای عمومی (با اولویت کودک و نوجوان). استانداری استان اصفهان: ۱۵ میلیارد ریال برای بازی‌هایی با اولویت‌های گردشگری اصفهان، هوش مصنوعی، انرژی‌های نو و خانواده‌محوری.

نکته قابل توجه این است که طرح‌های برتر می‌توانند به صورت هم‌زمان از چندین سرمایه‌گذار سرمایه جذب کنند.

زمان‌های مهم این رویداد:

۸ شهریور ماه: انتشار فراخوان

انتشار فراخوان ۱۵ شهریور: پایان ثبت‌نام و ارسال طرح‌ها

پایان ثبت‌نام و ارسال طرح‌ها ۱۶ تا ۲۰ شهریور: ارزیابی اولیه

ارزیابی اولیه ۲۶ شهریور: برگزاری رویداد ملی، عقد قرارداد با تیم‌های برتر و نمایشگاه جانبی در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی استان اصفهان.

این رویداد فرصت‌هایی نظیر عقد قرارداد سرمایه‌گذاری، انتشار و معرفی بازی‌های برگزیده در رسانه‌ها، فرصت همکاری با نهادهای مهم، دریافت تقدیرنامه و تقویت شبکه بازی‌سازان حوزه مقاومت را برای شرکت‌کنندگان فراهم می‌آورد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به وب‌سایت دبیرخانه رویداد به نشانی ircg.ir مراجعه کنند.