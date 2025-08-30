اسامی ناظران، داوران و برنامه مسابقات لیگ دسته اول کشتی فرنگی مشخص شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی لیگ دسته اول کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور، یادواره شهید شاهرخ ضراغام و گرامیداشت شهدای اقتدار، سه شنبه ۱۱ شهریورماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می‌شود.

سرپرست مسابقات و سرپرست فنی حتما قبل از مراسم وزن کشی باید در محل حاضر باشند. کلیه عوامل اعم از (داوران، اعضای دو تیم، فیلمبردار، گوینده، گروه پزشکی، روابط عمومی) و سایر همکاران و دست اندرکاران مسابقه زیر نظر، سرپرست مسابقات و نماینده سازمان لیگ انجام وظیفه می‌نمایند.

۱. کلینیک داوران ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ روز مسابقات برگزار خواهد شد. حضور داوران در کلینیک فوق الزامی است.

۲. کلینیک مربیان ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۱۵ روز مسابقات برگزار خواهد شد. حضور مربیان در کلینیک فوق الزامی است.

۳. میزبان می‌بایست شرایط اسکان تیم‌های شرکت کننده و کادر اجرایی را از زمان پذیرش مسابقات فراهم نماید. هزینه اسکان با میزبان و هزینه تغذیه بر عهده تیم‌های شرکت کننده است.

۴. هر تیم می‌تواند حداکثر در هر وزن ۲ نفر و در مجموع ۲۰ کشتی گیر وزن کشی نماید.

۵. سرپرست مسابقات با هماهنگی سازمان لیگ می‌تواند با توجه به روند اجرا و برگزاری رقابت ها، تغییراتی در زمانبندی مسابقات مذکور ایجاد نماید.