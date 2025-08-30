دبیر جامعه روحانیت شیراز شهیدان رجایی و باهنر را نماد صداقت و خدمت‌گزاری در مدیریت خواند و بر بهره‌گیری از آموزه‌های آنان در پیشرفت کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین طاهری با گرامیداشت هفته دولت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را زنده نگه داشت و گفت: این دو شهید بزرگ، نماد روحیه خدمت‌گزاری و صداقت در مدیریت بودند و عیار حکمرانی جمهوری اسلامی در زمان آنان تبلور یافت. اگر دولت‌ها روحیه این شهیدان را سرلوحه کار خود قرار می‌دادند، پیشرفت کشور بسیار بیش‌تر بود.

تولیت آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین (ع) افزود: شخصیت و آموزه‌های شهید باهنر به ویژه در حوزه آموزش و پرورش تاثیرات عمیقی داشت و امیدواریم مسئولان و نهاد‌های فرهنگی از این نگاه بلند بهره‌مند شوند.

حجت‌الاسلام و المسلمین طاهری با تبریک انتصاب حجت الاسلام ولدان به عنوان مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسلامی فارس و یادآوری خدمات ارزنده حجت‌الاسلام قانع مدیرکل سابق این سازمان در دوره مدیریت خود، گفت: شخصیت علمی و ارزشمند وی نباید فراموش شود و شایسته است در عرصه‌های مختلف استان همچنان از توانمندی‌های او بهره‌برداری شود.

تولیت آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین (ع) اظهارداشت: مدیریت ایشان تاثیرات سازنده‌ای بر فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی استان داشت و تجربیات او و دیگر چهره‌های علمی و فرهنگی می‌تواند سرعت پیشرفت سازمان در دوره جدید را افزایش دهد.





