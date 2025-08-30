معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های کشور گفت: هفت طرح اصلی آزادراهی به طول ۵۸۹۳ کیلومتر تعریف شده که راهگذر شمال - جنوب و شرق - غرب را به یکدیگر متصل می‌کنند.

میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما گفت: هفت طرح اصلی آزادراهی به طول ۵۸۹۳ کیلومتر که هر یک نقش مهمی در ترانزیت داخلی و بین‌المللی کشور دارند، تعریف شده که راهگذرهای شمال - جنوب و شرق - غرب را به یکدیگر متصل می‌کنند.



وی در ادامه افزود: تاکنون بیش از ۲۳۰۰ کیلومتر ساخته شده و ۴۹۷ کیلومتر در دست اجراست و اعتبار مورد نیاز برای برای تکمیل مسیر‌های باقی‌مانده بیش از ۹۶۵ هزار میلیارد تومان است.

دوستی درباره راهگذر شماره یک، موسوم به راهگذر «دریا به دریا» توضیح داد: این مسیر بندر آستارا در دریای خزر را به بندر امام خمینی (ره) در خلیج فارس متصل می‌کند. طول کل این راهگذر ۱۳۱۷ کیلومتر است که بخشی از آن به بهره‌برداری رسیده و ۴۷۰ کیلومتر باقی‌مانده نیازمند اجراست. برای تکمیل این مسیر حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است.

وی درباره راهگذر شماره دو گفت: این مسیر از مرز بازرگان آغاز می‌شود و تا بندرعباس ادامه دارد. طول کل آن ۲۱۴۱ کیلومتر است که تاکنون ۹۲۵ کیلومتر ساخته شده و ۴۰ کیلومتر دیگر در حال اجرا قرار دارد. برای اتمام این راهگذر حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور در ادامه به راهگذر شماره سه اشاره کرد و افزود: این مسیر از آستارا آغاز می‌شود و پس از عبور از رشت، قم، نطنز و یزد به سیرجان و بندرعباس می‌رسد. این راهگذر ضمن اتصال شمال، مرکز و جنوب کشور، به‌ویژه برای تأمین کالا‌های هدف در استان‌های مرکزی و جنوبی اهمیت دارد.

او درباره راهگذر شماره چهار توضیح داد: این مسیر ١۵٠٨ کیلومتر طول دارد و از آستارا آغاز می‌شود و پس از عبور از انزلی، رشت، قزوین، نطنز و اصفهان به شیراز و بوشهر می‌رسد. این راهگذر بخشی از شبکه شمال‌غرب به جنوب کشور است و اولویت خاصی در برنامه‌های وزارت راه دارد.

دوستی در ادامه گفت: راهگذر شماره پنج از مرز بازرگان آغاز می‌شود و با عبور از تبریز و زنجان به سرخس می‌رسد. این راهگذر شرقی – غربی در مجموع ۱۹۶۰ کیلومتر طول دارد که ۷۸۴ کیلومتر آن ساخته شده و ۱۸۷ کیلومتر دیگر در دست اجراست. برای تکمیل این مسیر ۲۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: راهگذر شماره شش از سرخس و مشهد آغاز می‌شود و با گذر از ساوه، همدان، کرمانشاه و ایلام به مرز مهران می‌رسد. این راهگذر در مجموع ۱۷۰۰ کیلومتر طول دارد که تاکنون ۳۸۶ کیلومتر آن ساخته شده است. برای تکمیل این راهگذر که برای ترانزیت با کشور عراق اهمیت ویژه دارد، حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهد بود.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور در پایان به راهگذر شماره هفت اشاره کرد و گفت: این مسیر آزادراه تهران – شمال را به مرزن‌آباد و چالوس متصل می‌کند و ۱۲۶ کیلومتر طول دارد. برای تکمیل این راهگذر نیز ١۵٠ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

وی زمان مورد نیاز برای تکمیل همه راهگذر‌ها را حدود ۱۰ سال دانست اما تأکید کرد در برنامه سه‌ساله دولت چهاردهم بیش از ۵۰ درصد این راهگذر‌ها تعیین تکلیف و بخشی نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.



وی همچنین با اشاره به تأمین بیش از نیمی از منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گفت: تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری و تضمین بازگشت سرمایه، روند اجرای طرح ها را تسریع خواهد کرد.

دوستی در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل این راهگذرها، شبکه آزادراهی کشور به جایگاهی پایدار خواهد رسید و بخش عمده‌ای از ترانزیت کالا و مسافر در مسیر‌های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی کشور تسهیل می‌شود.