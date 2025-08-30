بهرهبرداری از بخش خشکی خط لوله جدید فاز ۱۶ پارس جنوبی
همزمان با هفته دولت، بخش خشکی خط لوله جدید ۳۲ اینچ فاز ۱۶ پارس جنوبی، در راستای پایداری انتقال گاز غنی و کمک به مدیریت ناترازی جریان گاز کشور به بهرهبرداری رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرپرست طرح ساخت خط لوله فاز ۱۶ پارس جنوبی با اشاره به مشخصات کلی طرح احداث خط لوله دریایی فاز ۱۶ پارس جنوبی گفت: این خط لوله به طول ۱۱۵ کیلومتر شامل ۱۱۰ کیلومتر مسیر دریایی و پنج کیلومتر مسیر خشکی است که سکوی SPD۱۶ میدان مشترک پارس جنوبی را به پالایشگاه ششم متصل میکند.
نعمتالله شهرویی با یادآوری اینکه لولهگذاری بخش دریایی این خط لوله به طول ۱۱۰ کیلومتر پیشتر اجرا شده بود، افزود: ساخت خط لوله بخش خشکی این طرح نیز به طول پنج کیلومتر بهتازگی به پایان رسیده است.
وی عنوان کرد: مجموع بخش خشکی و دریایی این خط لوله جدید، ظرفیت انتقال روزانه ۲۸.۳ میلیون مترمکعب گاز غنی از مخزن میدان مشترک پارس جنوبی را دارا است و برای اجرای آن بالغ بر ۱۵۵ میلیون یورو سرمایهگذاری شده است.
سرپرست طرح ساخت خط لوله فاز ۱۶ پارس جنوبی از همکاری شرکت تأسیسات دریایی ایران و مجتمع گاز پارس جنوبی در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: اجرای خط لوله جدید بخش خشکی فاز ۱۶ پارس جنوبی با تکیه بر دانش و توان داخلی، بهدست پیمانکاران ایرانی عملیاتی شده است.
مدیر پالایشگاه ششم پارس جنوبی هم از راهاندازی موفقیتآمیز خط لوله دریایی فاز ۱۶ این پالایشگاه خبر داد. این طرح ملی با طول ۱۱۵ کیلومتر از سکوی دریایی تا پالایشگاه ششم، به همت متخصصان، مهندسان و کارکنان توانمند داخلی و با بهرهگیری از سازندگان و کالاهای ایرانی، در زمان مقرر به بهرهبرداری رسید.
شهاب چهارلنگ ضمن اعلام پایان این طرح ملی در هفته دولت و در سال نخست دولت چهاردهم، تاکید کرد که این خط لوله در دو مرحله اجرایی شد: مرحله نخست به طول ۱۱۰ کیلومتر و ۴۰۰ متر و مرحله دوم ۴ کیلومتر و ۶۰۰ متر از ساحل تا محل پیگریسیور پالایشگاه ششم، که در شهریورماه ۱۴۰۴ و همزمان با پایان تعمیرات اساسی پالایشگاه به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: با راهاندازی این خط لوله، ظرفیت دریافت خوراک گاز از سکوی دریایی به پالایشگاه ششم تا ۲۸ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است که این امر نقش بسیار مهمی در تامین پایدار گاز مورد نیاز کشور برای فصل زمستان سال جاری خواهد داشت.
مدیر پالایشگاه ششم همچنین به تلاشهای مستمر و اقدامات نوآورانه تیمهای تخصصی داخلی اشاره و اظهار کرد: موفقیت این طرح حاصل بکارگیری دانش بومی و همت مهندسان و کارکنان ایرانی است که با تعهد و توانمندی خود، پایداری و امنیت انرژی کشور را تضمین میکنند.
چهارلنگ در پایان گفت: مجتمع گاز پارس جنوبی با ثبت رکوردهای ارزشمند در سال جاری، ضمن حفظ جایگاه بزرگترین مجتمع گازی کشور، تمام تلاش خود را برای عزت و سربلندی ایران عزیز به کار گرفته و آماده تامین مطمئن گاز مورد نیاز در شرایط حساس زمستان است.