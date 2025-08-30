وزیر کشور گفت: همه طرح‌های عمرانی و خدماتی در استان تهران باید با رعایت چهار اصل انرژی، آب، پسماند و حمل‌ونقل اجرا شوند تا پاسخگوی نیاز‌های بلندمدت جمعیت پر تراکم این استان باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر مومنی روز شنبه در حاشیه مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های عمرانی استان تهران در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های فرهنگی، خدمات شهری، اجتماعی و حمل‌ ونقل اجرا شده و با بهره‌برداری از آن‌ها، مردم شهرستان‌های استان از خدمات متنوع‌تری برخوردار خواهند شد.

وی همچنین به بازدید امروز خود از پروژه متروی اسلامشهر اشاره و خاطرنشان کرد: با تصمیماتی که اتخاذ شد، این پروژه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید؛ بر اساس گزارش کارشناسان، در روزهای نخست بهره‌برداری، این خط قادر خواهد بود روزانه ۱۴۰ هزار نفر را جابه‌جا کند که تأثیر چشمگیری در کاهش آلودگی هوا، صرفه‌جویی در هزینه‌های مردم و کاهش مصرف انرژی خواهد داشت.

تاکید وزیر کشور بر ضرورت رعایت چهار اصل توسعه پایدار در پروژه‌های استان تهران

وزیر کشور با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در اجرای طرح‌های عمرانی اظهار داشت: همه پروژه‌های جدید باید چهار اصل مهم شامل توجه به انرژی، آب، پسماند و حمل‌ونقل را مدنظر قرار دهند. با توجه به تراکم بالای استان تهران و محدودیت منابع، راهی جز پایبندی به این اصول وجود ندارد.

مومنی به پروژه فاضلاب اسلامشهر اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از مشکلات دیرینه مردم است که سال‌ها طول کشیده و دولت‌های گذشته نیز وعده‌هایی در این زمینه داده بودند. امروز تصمیم گرفته شد منابع بیشتری به این پروژه اختصاص یابد تا تکمیل آن سرعت بگیرد.

این مسئول در خصوص تأمین آب استان تهران نیز افزود: با توجه به جمعیت بالای استان و کاهش بارش‌ها، مدیریت مصرف آب یک ضرورت جدی است؛ پروژه‌های انتقال آب از طالقان و سایر مناطق در دست اقدام است، اما در اولویت نخست باید صرفه‌جویی در مصرف انجام شود.

وزیر کشور یادآور شد: دستگاه‌های دولتی ملزم شده‌اند مصرف آب را کاهش دهند و تاکنون نزدیک به ۹۰۰ مرکز پرمصرف دولتی قطع شده است؛ از مردم نیز درخواست داریم با مدیریت مصرف، دست‌کم ۳۰ درصد کاهش مصرف را محقق کنند تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.