مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: تهران با اجرای پروژههای مدیریت مصرف و همکاری مردم، موفق به صرفهجویی ۵ درصدی برق در سال جاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کامبیز ناظریان گفت: تهران شهری که همواره در تابستان با چالشهای مصرف برق مواجه است و در سال جاری توانست با اجرای مجموعهای از پروژهها و اقدامات نوآورانه، به موفقیتهای چشمگیری در زمینه مدیریت مصرف انرژی دست یابد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ افزود: طبق اعلام مسئولین صنعت برق تهران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۱،۵۰۰ میلیون کیلوواتساعت برق تأمین شده که از این میزان در ماههای خرداد، تیر و مرداد، با همکاری مردم و تلاشهای ویژه صنعت برق، به کاهش مصرف و صرفهجویی منجر شده است.
وی گفت: یکی از اقدامات مهم که در این راستا به اجرا درآمد اجرای ۱۲ پروژه بزرگ مدیریت مصرف برق و ۳۶ بسته مدیریت مصرف انرژی بود که توانست بیش از ۵ درصد صرفهجویی در مصرف برق را به ارمغان آورده و این کاهش مصرف معادل تولید انرژی از ۵ نیروگاه بزرگ همچون نیروگاه امیرکبیر است که نشاندهنده تأثیر قابل توجه اقدامات انجام شده است.
او افزود: یکی از نکات کلیدی در این فرآیند افزایش آگاهی عمومی و همکاری مردم در راستای مصرف بهینه انرژی بوده در حالی که سال گذشته ۶۵ درصد از مشترکین تهرانی الگوی مصرف کممصرف را رعایت میکردند و این رقم امسال به ۷۰ درصد افزایش یافت که نشاندهنده همراهی مردم با اقدامات مدیریت مصرف است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در ادامه بیان کرد: در راستای هوشمندسازی و کنترل مصرف برق بیش از نیم میلیون کنتور هوشمند در تهران نصب شده است که به نظارت دقیق بر مصرف برق در این کلانشهر کمک کرده و با استفاده از این کنتورها، بیش از ۵۰ درصد از مصرف برق تهران رصد و کنترل میشود که این اقدام در قالب راهاندازی “رصدخانه شبکه انرژی تهران” به صورت شبانهروزی انجام میشود.
ناظریان گفت: در حوزه ادارات نیز با توجه به ابلاغیههای جدید برای صرفهجویی در مصرف برق، بیش از ۱۵۵ مگاوات صرفهجویی حاصل شده که علاوه بر این با شناسایی و به کارگیری مولدهای تأمین انرژی در ادارات و سازمانها، بیش از ۱۶۵۰ مولد شناسایی شده که معادل یک نیروگاه با ظرفیت ۲۰۰ تا ۲۵۰ مگاوات بار مصرفی تهران را در زمان پیک تأمین میکند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در بخش اصناف بیش از نیم میلیون لامپ پرمصرف در تهران با هماهنگی با اصناف حذف یا تعدیل شده و همچنین، با همکاری نهادهای ذیربط، بیش از ۲۳۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمعآوری شده که به کاهش مصرف برق کمک شایانی داشته است.
او افزود: یکی از دستاوردهای مهم دیگر، کاهش تلفات انرژی در شهر تهران است که به ۵.۶ درصد رسیده که این میزان در مقایسه با استانداردهای جهانی و کشورهای پیشرفته، عملکرد قابل قبولی دارد و نشاندهنده موفقیت در مدیریت مصرف و کاهش هدررفت انرژی است.
وی در پایان گفت: نتیجه کلی این اقدامات، کاهش ۵ درصدی پیک مصرف برق در تهران و افزایش پایداری شبکه برق کشور است که این صرفهجویی و مدیریت بهخوبی نشاندهنده همکاری مثبت مردم و نهادهای مختلف در راستای مصرف بهینه انرژی و حفظ منابع طبیعی است.