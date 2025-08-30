به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در مراسمی از زحمات پنج ساله محمدرضا امامقلی تقدیر و حمیدرضا ملازینل به عنوان مدیر جدید حوزه هنری استان معرفی شد.

سعید لشگری معاون راهبری استان‌های حوزه هنری در این مراسم با اشاره به افتخارآفرینی‌های شهر قزوین و نام‌های بزرگی، چون شهید رجایی، قزوین را شهری پر از افتخار خواند.

وی افزود: در حوزه هنری کشور خود را متعهد به حمایت از هنرمندان می‌دانیم.

محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری کشور، هم ابراز امیدواری کرد که گام دوم انقلاب در دوره جدید حوزه رقم بخورد و اقدامات شکوفاتری شاهد باشیم.

حق لطفی معاون عمرانی استاندار هم با اشاره به پیشرفت‌های حوزه هنری در استان گفت: قزوین در حوزه‌های مختلف فعالیت حوزه هنری قدم‌های خوبی برداشته و توان و زیرساخت‌های خوبی مهیا شده است و قطعاً در آینده نزدیک شاهد شکوفایی بیشتر استان خواهیم بود.