عملیات اجرایی شهرک تخصصی انرژی ۱۵۰۰ مگاواتی با سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون یورویی در منطقه آزاد ماکو آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، عملیات اجرایی شهرک تخصصی انرژی ۱۵۰۰ مگاواتی در منطقه آزاد ماکو با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، فرمانداران شهرستانهای ماکو و پلدشت، دادستان و جمعی از مسئولان منطقه آغاز شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، در این مراسم با اشاره به اهمیت این ملی گفت: امروز شاهد کلنگزنی احداث شهرک تخصصی انرژی با ظرفیت ۱۵۰۰ مگاوات در منطقه آزاد ماکو با سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون یورویی هستیم؛ طرحی عظیم که شامل احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یکهزار مگاوات و نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی است و با مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی به اجرا درخواهد آمد. برای تحقق این هدف بزرگ، ۱۲۰۰ هکتار از اراضی منطقه در اختیار این طرح قرار گرفته است.
حسین گروسی با تأکید بر ضرورت گذار کشور به سمت انرژیهای پاک افزود: ایران سرزمینی آفتابی با منابع عظیم انرژی است، اما امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند بهرهگیری از انرژیهای نو و پایدار هستیم. انرژی خورشیدی علاوه بر تأمین برق مطمئن، به توسعه اقتصادی، کاهش آلایندهها و حفظ محیط زیست کمک میکند. نیروگاههای خورشیدی کمهزینه در نگهداری، بدون آلودگی و اشتغالآفرین هستند و این سرمایهای ارزشمند برای نسلهای امروز و فردا خواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه این اقدام برای نخستینبار در میان مناطق آزاد کشور صورت میگیرد، تصریح کرد: در قالب این طرح، اراضی وسیعی در سایتها و فازهای مختلف به سرمایهگذاران حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اختصاص داده شده است. پیشبینی میکنیم طی دو سال آینده، برق مورد نیاز کل منطقه در داخل تأمین شود و علاوه بر آن، امکان صادرات انرژی به کشورهای همسایه نیز فراهم خواهد شد.
گروسی همچنین افزود: این پروژه بزرگ در راستای سیاستهای دولت سیزدهم و با دستور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و در هفته دولت ـ که مزین به شعار “۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع” و با رویکرد “دولت کنار مردم” است ـ آغاز میشود. خوشبختانه موضوع انرژیهای تجدیدپذیر در طرح جامع منطقه آزاد ماکو نیز لحاظ شده و این طرح بهتازگی به تصویب هیئت دولت به ریاست دکتر پزشکیان رسیده است.
وی در پایان تأکید کرد: با اجرای این پروژه، منطقه آزاد ماکو پرچمدار توسعه انرژیهای نو در کشور خواهد بود. این اقدام نمادی است از تحقق سیاستهای کلان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به منابع فسیلی و گامی مهم در جهت اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار. آیندهای روشن و سبز از ماکو آغاز میشود.