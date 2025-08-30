به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در روز‌های ۸ و ۹ شهریور دو قسمت از «غریزه جنایت»، پخش می شود و در ادامه از ۱۰ شهریور تا ۲۰ شهریور، سری فیلم‌های «سریع و خشن» در جدول پخش این شبکه مرور می‌شود.

شنبه ۸ شهریور «غریزه جنایت ۱»، یکشنبه ۹ شهریور «غریزه جنایت ۲»، دوشنبه ۱۰ شهریور «سریع و خشن ۱»، سه شنبه ۱۱ شهربور «سریع و خشن ۲»، چهارشنبه ۱۲ شهریور «سریع و خشن ۳»، پنج شنبه ۱۳ شهریور «سریع و خشن ۴»، جمعه ۱۴ شهریور «سریع و خشن ۵»، شنبه ۱۵ شهریور «سریع و خشن ۶»، یکشنبه ۱۶ شهریور «سریع و خشن ۷»، دوشنبه ۱۷ شهریور «سریع و خشن ۸»، سه شنبه ۱۸ شهریور «سریع و خشن: هابز و شاو»، چهارشنبه ۱۹ شهریور «سریع و خشن ۹» و پنج شنبه ۲۰ شهریور «سریع و خشن ۱۰، ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می شود.

«غریزه جنایت ۱ و ۲»، به کارگردانی ژان فرانسو ریشه محصول ۲۰۰۸، شنبه و یکشنبه (۹ و ۸ شهریور)، پخش می‌شود.

«غریزه جنایت»، بر اساس داستان واقعی از زندگی ژام مرن است. ژاک مرن پس از اتمام سربازی دست به سرقت‌های بزرگ می‌کند. ژاک پس از مدتی ازدواج کرده و صاحب دو فرزند می‌شود؛ اما اعمال خلافکارانه مداومش باعث می‌شود همسرش از او جدا شود و....

ونسان کسل، آن کنسینی و النا آنایا در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

بازپخش فیلم‌های دنباله دار شبکه نمایش، روز بعد در ساعت‌های ۵ و ۱۳، خواهد بود.