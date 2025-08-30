۷۰۰ واحد خوابگاه متاهلی جدید تا پایان امسال، در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بهره برداری از ۲۴ واحد خوابگاه دانشجویی متاهلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری گفت: ۴۵ هزار دانشجوی متاهل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تحصیل می کنند این درحالیست که سهم خوابگاه های متاهلی برای این دانشجویان فقط هزار و ۱۷۰ واحد است.

دکتر عبدالرضا دیانی با بیان اینکه دولت با برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت درصدد است ۱۰هزار واحد خوابگاه دانشجویی متاهلین را که به آن نیاز داریم تامین کند، افزود: براساس برنامه ریزی کوتاه مدت تا پایان امسال ۷۰۰ واحد خوابگاه دانشجویی متاهلی دانشگاه های علوم پزشکی کشور افتتاح می شود.

وی ادامه داد: دو سال آینده نیز این تعداد به ۲هزار واحد افزایش می یابد.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت تامین خوابگاه های دانشجویی متاهلی را از سیاست های وزارت بهداشت در حوزه جوانی جمعیت برشمرد و تاکید کرد: اجرای این طرح با جدیت از سوی دولت چهاردهم ادامه دارد.