



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در جریان سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به سن‌پترزبورگ، تفاهم‌نامه‌ای میان راه‌آهن ایران و شرکت سهامی عام راه‌آهن روسیه به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو کشور تبادل هوشمند داده‌های مربوط به موقعیت و وضعیت ناوگان شامل واگن‌ها و کانتینرها را آغاز می‌کنند؛ اقدامی که زمینه‌ساز دیجیتالی‌سازی حمل‌ونقل ریلی در کریدور شمال – جنوب خواهد بود.

اجرای این تفاهم‌نامه موجب کاهش زمان سیر بارهای صادراتی و ترانزیتی روسیه و کشورهای آسیای میانه از مسیر ایران، افزایش ایمنی و بهره‌وری ناوگان، و همچنین جلوگیری از توقف و تراکم واگن‌ها در مرزها می‌شود.

تبادل داده‌ها همچنین امکان انجام سریع‌تر تشریفات گمرکی و کنترل هوشمندانه‌تر بر ترافیک بین‌المللی ریلی را فراهم می‌کند و گامی مهم برای ارتقای جایگاه ایران در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای به شمار می‌رود