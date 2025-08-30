پخش زنده
امروز: -
ایران و روسیه تفاهمنامه تبادل الکترونیکی دادههای ناوگان ریلی را امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در جریان سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران به سنپترزبورگ، تفاهمنامهای میان راهآهن ایران و شرکت سهامی عام راهآهن روسیه به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، دو کشور تبادل هوشمند دادههای مربوط به موقعیت و وضعیت ناوگان شامل واگنها و کانتینرها را آغاز میکنند؛ اقدامی که زمینهساز دیجیتالیسازی حملونقل ریلی در کریدور شمال – جنوب خواهد بود.
اجرای این تفاهمنامه موجب کاهش زمان سیر بارهای صادراتی و ترانزیتی روسیه و کشورهای آسیای میانه از مسیر ایران، افزایش ایمنی و بهرهوری ناوگان، و همچنین جلوگیری از توقف و تراکم واگنها در مرزها میشود.
تبادل دادهها همچنین امکان انجام سریعتر تشریفات گمرکی و کنترل هوشمندانهتر بر ترافیک بینالمللی ریلی را فراهم میکند و گامی مهم برای ارتقای جایگاه ایران در شبکه حملونقل منطقهای به شمار میرود