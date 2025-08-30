پخش زنده
سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی متوسطو شمال خلیج فارس مواج پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ طبق آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی فردا و پس فردا (بویژه طی صبحگاه و شامگاه) جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهد شد.
همچنین تا روز دوشنبه (بویژه روز دوشنبه) سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی بصورت متوسط خواهد بود. شمال خلیج فارس نیز در این مدت نسبتاً مواج است. طی روزهای دوشنبه و سه شنبه روند کاهش ۱ تا ۳ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۷.۹ و ایذه با دمای ۲۴.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۳ و کمینه دمای ۳۰.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.