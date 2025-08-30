پخش زنده
رقابت های زنده تیم های رئال مادرید و مایورکا و بایرن مونیخ و آگزبورگ، از شبکه ورزش پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازی تیمهای رئال مادرید و مایورکا در چارچوب بازیهای هفته سوم مسابقات لیگ لالیگا اسپانیا، امشب از شبکه ورزش پخش می شود.
برنامه «لذت فوتبال»، از ساعت ۲۳، در چارچوب بازیهای هفته سوم مسابقات لالیگا اسپانیا، دیدار بین دو تیم رئال مادرید و مایورکا را با گزارشگری علیرضا دهقانی و به صورت زنده پخش میکند.
در جریان یکی از بازیهای هفته دوم فصل ۲۶ـ ۲۰۲۵ بوندسلیگا، آگزبورگ و بایرن مونیخ، امشب ساعت ۲۰ به مصاف هم خواهند رفت.
برنامه زنده «لذت فوتبال»، در چارچوب بازیهای هفته دوم لیگ بوندسلیگا، دیدار بین دو تیم آگزبورگ و بایرن مونیخ را با گزارشگری مجید عابدی و به صورت زنده پخش می کند.
بایرن مونیخ در سه دیدار نخست این فصلش در رقابتهای داخلی به پیروز رسیده است.