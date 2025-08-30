پخش زنده
همزمان با سراسر کشور مراسم یادواره شهدای دولت با حضور مسئولان شهرستان فیروزه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل فرهنگی و زیارت استانداری خراسان در این مراسم گفت: وفاق و همدلی در ایران اسلامی را بارزترین نشان حکومت و حضور مدیران در دستگاهها برای حل مشکلات مردم است.
حجت اله شریعتمداری افزود: حل مشکلات مردم در واقع همان زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداست.
وی ادامه داد: امروز با اختیارات دولت هر فرماندار، بخشدار و دهیار در حوزه سرزمینی خود به عنوان یک رئیس جمهور محسوب میشود.
محمد اسماعیل نصرآبادی فرماندار شهرستان فیروزه هم در ابتدای این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و شهدای دولت، شهیدان رجایی، باهنر گفت: شهید جمهور رئیسی، خدمت به مردم در حکومت اسلامی را موهبت خداوند متعال می دانست.
اجرای سرود دانش آموزی، مداحی و قدردانی از خانواده ۳ شهید از برنامههای این مراسم بود.