به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، خط یازده به طول بیش از ۳۳ کیلومتر با ۲۱ ایستگاه به عنوان رینگ جنوب غرب تهران از سه راه تقی آباد آغاز و به چیتگر ختم می‌شود و دارای ۸ ایستگاه تقاطعی با دیگر خطوط مترو پایتخت است.

خط ۱۱ متروی تهران که از مناطقی، چون ۲۱،۲۰، ۱۹ و ۱۸ می‌گذرد، به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم توسعه حمل‌ ونقل شهری ، با طراحی قوسی شکل، مناطق در حال توسعه جنوب‌غرب و جنوب پایتخت را پوشش می‌دهد.

این خط با اتصال به خط ۹، رینگ ثانویه متروی تهران را شکل داده و در کنار اتصال به خطوط ۸ و ۹ (رینگ داخلی)، یکپارچگی شبکه ریلی پایتخت را به نحو مطلوبی افزایش می‌دهد.

خط ۱۱ همچنین دارای ایستگاه‌های تبادلی با هر سه خط حومه‌ای در جنوب تهران است و از این منظر یکی از اصلی‌ترین خطوط مترو در تبادل با شبکه حومه‌ای است.

پیش از این شهرداری تهران در تکمیل خط ۷ مترو تهران با مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همکاری داشته است.