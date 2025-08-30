پخش زنده
تفاهمنامه اجرای خط یازده مترو تهران بین شهرداری پایتخت و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، خط یازده به طول بیش از ۳۳ کیلومتر با ۲۱ ایستگاه به عنوان رینگ جنوب غرب تهران از سه راه تقی آباد آغاز و به چیتگر ختم میشود و دارای ۸ ایستگاه تقاطعی با دیگر خطوط مترو پایتخت است.
خط ۱۱ متروی تهران که از مناطقی، چون ۲۱،۲۰، ۱۹ و ۱۸ میگذرد، بهعنوان یکی از پروژههای مهم توسعه حمل ونقل شهری ، با طراحی قوسی شکل، مناطق در حال توسعه جنوبغرب و جنوب پایتخت را پوشش میدهد.
این خط با اتصال به خط ۹، رینگ ثانویه متروی تهران را شکل داده و در کنار اتصال به خطوط ۸ و ۹ (رینگ داخلی)، یکپارچگی شبکه ریلی پایتخت را به نحو مطلوبی افزایش میدهد.
خط ۱۱ همچنین دارای ایستگاههای تبادلی با هر سه خط حومهای در جنوب تهران است و از این منظر یکی از اصلیترین خطوط مترو در تبادل با شبکه حومهای است.
پیش از این شهرداری تهران در تکمیل خط ۷ مترو تهران با مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همکاری داشته است.