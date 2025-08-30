نشست مشترک وزیر ورزش و جوانان و وزیر امور خارجه با روسای فدراسیون‌های ورزشی، به منظور پیگیری و تسهیل در روند امور بین الملل این حوزه برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، صبح امروز شنبه (۸ شهریور ماه) به دعوت دکتر دنیامالی در جمع مسئولان و مدیران ورزشی حاضر شد تا شنونده دغدغه‌ها و مطالبات آنها در خصوص مباحث حوزه دیپلماسی ورزش کشور باشد.

با توجه به اهمیت بالای دیپلماسی ورزش در توسعه ورزش قهرمانی، به دستور وزیر ورزش و جوانان تمامی روسای فدراسیون‌های ورزشی و مسئولان کمیته ملی المپیک و پارالمپیک در نشست با دکتر عراقچی شرکت داشتند تا پیشنهاد‌های لازم برای استفاده هر چه بهتر از ظرفیت امور خارجه در این عرصه مطرح شود.

احمد دنیامالی ضمن خیرمقدم به وزیر امورخارجه برای حضور در نشست هم اندیشی با روسای فدراسیون‌های ورزشی، صحبت‌هایش را با اشاره به دفاع ١٢ روزه اخیر آغاز کرد. وی در این رابطه گفت: در روز‌هایی که دشمن صهیونی به خاک کشورمان تجاوز کرد، بسیاری از تیم‌های ملی در خارج از کشور مشغول انجام مسابقه بودند و به دلیل لغو پرواز‌ها شرایط بازگشت به میهن را نداشتند. مسئولان وزارت امور خارجه، اما در این روز‌های سخت فعالیت ویژه‌ای داشتند و تمام تلاششان را به کار گرفتند تا همسو با جامعه ورزش موانع را برطرف کنند.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه این مطلب به لزوم تعامل هر چه بیشتر خانواده ورزش با وزارت امور خارجه تاکید کرد و افزود: فدراسیون‌های ورزشی، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک در این دفاع ١٢ روزه چه در میان مردم و چه در صحنه‌های بین المللی رقابت و مبارزه، نقش موثری را در اعتراض به جنایات رژیم ایفا کردند. اما ما لازم می‌دانیم برای هماهنگی‌های هر چه بهتر و حضور در مجامع جهانی، ارتباط بیشتری را با وزارت امور خارجه داشته باشیم. چرا که معتقدیم جایگاه دیپلماسی ورزشی به قدری با اهمیت است که در چنین مواقعی به ارتقای موقعیت جایگاه دیپلماسی کل کشور هم کمک می‌کند.

وی با بیان این که یکی از معضلات اصلی و مهم فدراسیون‌های ورزشی عدم صدور روادید ورزشکاران است، در خصوص رویداد‌های مهمی که پیش‌روی ورزش ایران است، توضیح داد: بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض مسابقات مهمی است که امسال ما در قالب رویداد چند رشته‌ای و به صورت کاروانی در پیش داریم. برای بازی‌های ریاض نگرانی نداریم چرا که رایزنی‌های لازم با سفیر عربستان انجام شده است. در مورد بحرین هم انتظارمان این است که بیشتر از ظرفیت وزارت خانه بهره‌مند شویم تا ورزشکارانمان با آسودگی خیال تنها به فکر اهتزاز پرچم کشورمان باشد.

در ادامه جلسه این فرصت به روسا و مدیران حاضر داده شد تا به بیان دغدغه‌ها و پیشنهادات خود در خصوص تعامل بیش از پیش وزارت امور خارجه با مجموعه وزارت ورزش و جوانان بپردازند.

میزبانی ایران در مسابقات بین‌المللی، بکارگیری بیشتر از ظرفیت سفرای ایران در کشور‌های اروپایی و آسیایی به هنگام مسابقات ورزشکاران ایرانی در کشور‌های مربوطه، برطرف کردن موانع احتمالی جام جهانی فوتبال ٢٠٢۶، برگزاری رقابت‌های جام دیپلمات‌ها، اعزام مربیان طراز اول ایرانی به خارج از کشور برای قبول مسئولیت در سطوح مختلف این حوزه و پیشنهادی برای رفع مشکلات نقدی تیم‌های ورزشی در خارج از کشور از جمله موضوعاتی بود که رییس و دبیرکل کمیته ملی المپیک و رییس کمیته ملی پارالمپیک و روسای فدراسیون‌های کشتی، تکواندو، فوتبال و ورزش‌های آبی و شطرنج در این نشست خطاب به دکتر عراقچی مطرح کردند.

بر اساس این گزارش، وزیر ورزش و جوانان در بخشی از صحبت‌های خود در نشست مشترک با وزیر امور خارجه و فدراسیون‌های ورزشی به راه اندازی کمیته تخصصی دیپلماسی ورزشی در قرارگاه ورزش نیز اشاره کرد که در پایان جلسه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه به عنوان مسئول این کمیته منصوب شد.

همچنین مقرر شد مدیران روابط بین الملل فدراسیون‌های ورزشی برای ارتقای سطح دانش خود در این حوزه در دوره‌های تخصصی دانشکده وزارت خارجه حضور پیدا کنند.

نشست مشترک وزیر امور خارجه با روسای ورزشی در حالی خاتمه پیدا کرد که یک شال پهلوانی به دکتر عباس عراقچی اهدا شد.