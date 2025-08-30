ملیسا اکبر زاده آذر در گروه آزمایشی هنر و محمد علی پور علی در گروه آزمایشی علوم تجربی موفق به کسب رتبه های برتر کشوری شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سازمان سنجش آموزش کشور رتبه‌های برتر کنکور سراسری ۱۴۰۴ را معرفی کرد.

ملیسا اکبر زاده آذر موفق به کسب رتبه دوم گروه آزمایشی هنر شد و محمد علی پور علی نیز در گروه آزمایشی علوم تجربی رتبه دهم کشوری را از آن خود کرد.

۹۵۷ هزار و ۷۹۸ نفر در نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و ۸۲۲ هزار و ۹۵۳ نفر در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند .

با توجه به اینکه برخی داوطلبان در یک یا چند گروه آزمایشی شرکت کرده‌اند پیش بینی می‌شود حدود یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر در مرحله انتخاب رشته شرکت کنند.

