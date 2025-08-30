به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «حمید بورد» امروز (شنبه، ۸ شهریور) در آیین امضای تفاهم نامه مطالعه طرح توسعه میادین گازی هالگان و شاهینی بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت ایمیدرو، شرکت‌های فولادی و گروه مپنا گفت: به منظور رفع ناترازی انرژی کشور و تأمین پایدار منابع، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی شرکت‌های فولادی تصمیم مهمی اتخاذ کردند. بر اساس این تصمیم، شرکت‌های فولادی با سرمایه‌گذاری مستقیم، توسعه دو میدان بزرگ گازی را در دستور کار قرار می‌دهند.

وی افزود: بخش عمده تولید این میادین، به مصرف خود صنایع فولادی اختصاص خواهد یافت که گامی مؤثر برای پایداری تولید گاز و فولاد به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: اجرای این طرح علاوه بر رفع بخشی از ناترازی انرژی، نقش مهمی در تقویت تولید پایدار و کمک به اقتصاد کشور خواهد داشت.