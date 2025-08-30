نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد و دو دانشآموز ساروی توانستند رتبههای دوم و چهارم رشته علوم انسانی را به خود اختصاص دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نتایج کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ اعلام شد و دو دانشآموز ساروی توانستند در رشته علوم انسانی درخشش کمنظیری داشته باشند.
جواد عبدیان سیدمحله از شهرستان ساری با کسب رتبه دوم کشوری و سیدمحمدرضا موسوی دیگر داوطلب ساروی با رتبه چهارم، نام مازندران را در میان برترینهای کشور ثبت کردند.
همچنین در مجموع ۲۹ هزار و ۶۵۷ داوطلب مازندرانی طی روزهای ۲۶ و ۲۷ تیر ۱۴۰۴ در نوبت دوم آزمون سراسری رقابت کردند که مطابق آمار، ۱۸ هزار و ۸۳۴ نفر معادل ۶۴ درصد از این داوطلبان را خانمها و ۱۰ هزار و ۷۳۴ نفر معادل ۳۶ درصد آنان را داوطلبان مرد تشکیل میدهند.
یادآور میشود، در سالهای اخیر دانشآموزان استان مازندران در رشتههای مختلف کنکور سراسری همواره در میان برترینهای کشور حضور داشتهاند.