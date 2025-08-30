به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سیاوش کریمی، رئیس شبکه بهداشت و درمان سپیدان گفت: ساخت این ساختمان از سال ۱۳۹۵ در زمینی به مساحت هزار و ۸۰۰ متر مربع و با زیربنای هزار و ۲۰۰ متر مربع در سه طبقه آغاز شد و با پیگیری نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی و تخصیص اعتبار از سوی دانشگاه علوم پزشکی فارس، امروز افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افزود: زمین این مجموعه توسط زنده یاد ترحمی اهدا شده است و برای اجرای این طرح بیش از ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.